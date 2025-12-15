Así puedes lograr que tu casa se vea más grande usando solo luz natural: es un truco icónico

La luz natural es uno de los recursos más poderosos en el diseño de interiores y, bien utilizada, puede cambiar por completo la percepción de un espacio. Sin necesidad de remodelaciones ni grandes inversiones, existe un truco icónico que permite que tu casa se vea más grande, luminosa y armoniosa, simplemente aprovechando mejor la entrada de luz del día.

Ambientadores expertos de AD Maganize dieron a conocer que lo principal es crear un espacio optimizando su funcionalidad, generando ambientes más abiertos, coherentes y capaces de adaptarse a las necesidades de sus habitantes. Por tal razón, mencionaron que el minimalismo es crucial para lograr amplitud.

Sin embargo, la clave está en dejar las ventanas lo más despejadas posible. Según explicaron, utilizar cortinas ligeras, translúcidas o de colores claros (blanco, beige, lino) permitirá que la luz entre sin obstáculos y haga que los espacios se perciban más amplios y abiertos.

Algunos tips que potencian el efecto para agrandar tu hogar

Colores claros en paredes y techos : reflejan mejor la luz natural.

: reflejan mejor la luz natural. Espejos frente o cerca de las ventanas : duplican la luminosidad y crean sensación de profundidad.

: duplican la luminosidad y crean sensación de profundidad. Muebles bajos y de líneas simples : dejan circular la luz.

: dejan circular la luz. Puertas de vidrio o con paneles traslúcidos : conectan ambientes sin bloquear la luz.

: conectan ambientes sin bloquear la luz. Evitar objetos grandes frente a ventanas: no interrumpas la entrada de luz.

Los beneficios de contar con luz natural en tu casa

Por otra parte, especialistas del portal Shea Homes revelaron algunos de los beneficios de la luz natural, tanto para la salud como para el bienestar y el diseño del hogar:

