VIDEO: Skater Nyjah Huston sufre un fuerte accidente, luchó por su vida y estuvo cerca de perder el ojo; este es su estado de salud

En los últimos años el deporte del Skateboarding ha ganado gran terreno en todo el mundo, lo que comenzó como un movimiento cultural lleno de rebeldía y amistad hoy en día es una de las disciplinas más vistas de los Juegos Olímpicos, siendo una gran transición.

Una de las figuras modernas de este deporte es el estadounidense Nyjah Huston de 31 años quien hace unos días sufrió un grave accidente el cuál estuvo cerca de arrebatarle un ojo e incluso la vida, así lo compartió en sus redes sociales.

¿Cómo fue el accidente de Nyjah Huston?

Hace unas horas el video de su caída comenzó a hacerse viral en redes sociales y es que lo que parecía una acrobacia de rutina, terminó con una caída bastante aparatosa, donde en palabras del skater profesional “libró una lucha”:

Un duro recordatorio de cómo puede ser la muerte desafiando rieles masivos del patinaje. Cráneo fracturado, cuenca del ojo fracturada. Tomándolo día a día. Espero que todos hayan tenido un mejor año nuevo que yo. Vivimos para luchar otro día.

El patinador que consiguió la Medalla de Bronce intentaba hacer un desliz en el barandal de unas escaleras cuando perdió el equilibrio y su cara terminó impactando contra las escaleras, lo que le causó una fractura de cráneo y una fractura de cuenca ocular.

¿Quién es Nyjah Houston?

En la última década Nyjah se ha vuelto uno de los skaters más famosos e influyentes, pues su talento y su estilo le han llevado a ganarse la admiración de los seguidores de este deporte e incluso estilo de vida.

Originario de California, se tiene registrado que comenzó a patinar desde los 4 años de edad lo que le ha llevado a especializarse en el street skate, desarrollado una técnica bastante pulida.

Ha sido campeón del Street League Skateboarding, tiene más de 10 medallas de los X Games e incluso dominó el ranking mundial en la década pasada, llegando a ser el skater mejor pagado de la historia.