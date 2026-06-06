¿Sobras de arroz? Las tres mejores recetas de la IA para ocupar los restos como los cocineros de MasterChef 24/7

En el jueves de delantales negros los cocineros debieron enfrentar un reto culinario diferente. En MasterChef 24/7 nada se desperdicia, por lo que los concursantes tuvieron que preparar nuevos platillos con los ingredientes restantes del desafío por equipos que se llevó a cabo el miércoles. Para quienes tienen sobrantes de arroz, estas son las tres mejores recetas para ocupar los restos según la Inteligencia Artificial (IA).

Desde un arroz frito lleno de sabor hasta croquetas crujientes o tortillas saladas, las sobras tienen mucho más potencial del que imaginamos.

MasterChef 24/7: Las tres mejores recetas de la IA con los sobrantes del arroz

El arroz es uno de los alimentos que más suele sobrar en los hogares. Después de una comida abundante, muchas veces termina olvidado en el refrigerador hasta que acaba en la basura. Sin embargo, este ingrediente puede convertirse en la base de platos deliciosos, económicos y fáciles de preparar.

De acuerdo con ChatGPT, estas son las tres mejores recetas saladas que se pueden elaborar con arroz sobrante:

1. Arroz frito estilo asiático

Ingredientes:



3 tazas de arroz cocido frío

2 huevos

1 zanahoria picada

½ taza de chícharos/guisantes

2 cebollines

Salsa de soja

Aceite

El arroz frito puede ser una opción fácil y deliciosa.

Preparación:



Saltea las verduras en una sartén grande o wok. Agrega los huevos y revuélvelos. Incorpora el arroz frío, separando los grumos. Añade salsa de soja al gusto. Termina con cebollín picado.

Ventaja: El arroz del día anterior queda mejor porque está más seco y se fríe sin apelmazarse.

2. Croquetas de arroz crujientes

Ingredientes:



2 tazas de arroz cocido

1 huevo

½ taza de queso rallado

2 cucharadas de pan molido

Sal y pimienta

Preparación:



Mezcla todos los ingredientes.

Forma bolitas o pequeñas tortitas.

Refrigera 15 minutos para que mantengan la forma.

Fríe o hornea hasta que estén doradas.

Variaciones: Añade jamón, atún o verduras o coloca un cubito de queso en el centro para que quede fundido.

3. Tortilla de arroz con queso y verduras

Ingredientes:



2–3 tazas de arroz cocido

3 huevos

1 taza de queso rallado

½ cebolla picada

1 pimiento o cualquier verdura que tengas

Sal, pimienta y especias al gusto

Un poco de aceite

Preparación:



Sofríe la cebolla y las verduras. Mezcla el arroz con los huevos batidos, el queso y las verduras. Vierte la mezcla en una sartén antiadherente con un poco de aceite. Cocina a fuego medio 5–7 minutos por lado, como una tortilla española. También puedes terminarla en el horno.

La ventaja es que admite prácticamente cualquier sobra que tengas en el refrigerador y queda muy bien para comer caliente o fría al día siguiente.

Ideas para enriquecerla:



Atún en lata.

Jamón o pollo desmenuzado.

Espinacas.

Chorizo o tocino previamente cocidos.

Queso feta o de cabra.

La ventaja es que admite prácticamente cualquier sobra que tengas en el refrigerador y queda muy bien para comer caliente o fría al día siguiente. También se puede cortar en porciones y llevar como almuerzo.

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