VIDEO: Gesto de un taxista con una joven se vuelve viral

La plataforma TikTok ha vuelto a impactar con una historia contada por una de sus usuarios. En esta oportunidad, el video fue publicado por una joven argentina y cuenta una situación de desamor que enfrentó dentro de un taxi de aplicación, pero con un final feliz ya que el conductor la estrechó entre sus brazos.

En las redes sociales como TikTok abundan los videos en donde se muestran o cuentan historias que ocasionan un sinfín de impactos en los internautas. Se trata de uno de los poderes que tienen estas plataformas de llegar a las fibras más íntimas de cada ser.

¿Qué sucedió en el taxi?

La usuaria @unatipallamadarocio utilizó su cuenta de TikTok para ofrecerles a sus seguidores una situación que le tocó vivir a bordo de un taxi. La joven contó que venía siendo víctima de un destrato por parte del chico que le gustaba y por el cual venía mendigando amor.

Ese día, cuando ella iba a bordo del vehículo se comunicó por teléfono con el chico con quien en teoría se juntaría pero este, una vez más, decidió dejarla plantada por lo que comenzó a llorar. Rocío contó que le decía al joven que “nunca le hagas esto a una mujer” mientras lloraba desconsoladamente porque ya no quería rogar por amor.

¿Qué hizo el taxista?

Mientras el viaje continuaba la joven no paraba de llorar por lo que la situación parece haber conmovido a quien manejaba el automóvil. Es por eso que, antes de que el viaje culminara, el taxista se atrevió a decirle si podía abrazarla a lo que la joven respondió que sí.

La sorpresa de la tiktoker fue mayor cuando el rodado se detuvo, el taxista la ayudó a bajar y ambos se fundieron en un largo abrazo. “Me hiciste creer un poquito más en los hombres”, expresó la joven tras contar su experiencia y en referencia al taxista a quien ahora la joven está buscando.