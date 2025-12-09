Viral: Mujeres mientras disfrutaban de una fiesta recibieron la visita de un oso

En ciertas partes de México es usual que los habitantes se encuentren con osos en completa libertad, situaciones que han generado el pánico de los testigos, en especial al tratarse de un animal de enorme tamaño. Así fue como les ocurrió a un grupo de mujeres al presenciar la visita de un oso enorme.

Los hechos fueron grabados en plena fiesta por una de las asistentes, causando el pánico de todos; ya se ha hecho viral el contenido. Para que sepas todo el chisme, te contaremos qué fue lo que ocurrió y algunos detalles extra al respecto.

¿Qué pasó en el video viral?

El vídeo viral fue subido por una usuaria de TikTok, quien en un inicio nos muestra que está pasando una tarde de diversión con sus amigas en lo que parece una casa en pleno bosque. Todas llevan prendas llenas de brillantes y de diversos colores mientras cantan canciones de Gloria Trevi.

Todo parece una fiesta de gran diversión entre puras amigas, hasta que una de ellas se percata de la visita de un oso, por lo que empieza a gritar, esparciendo el pánico entre las presentes. Ante la noticia del inminente riesgo, todas las mujeres ingresan a la residencia.

Momentos después, vemos que desde adentro, las mujeres de la fiesta graban al enorme animal de pelaje negro que se encuentra afuera, olisqueando todo lo que tiene alrededor. Aunque causó mucho temor, parece que el ejemplar solamente se acercó a curiosear; ahora el video se ha vuelto viral en redes.

¿Qué debo hacer si veo un oso?

Es una realidad que en México puedes recibir la visita de un oso , en especial en Nuevo León, donde varios testigos han presenciado al ejemplar transitar por importantes vialidades y calles. Así que al visitar el destino, debemos tener mucho cuidado. La Reserva Natural Chipinque recomienda hacer lo siguiente: