Masha y el Oso | ¡Acción!

Masha y el Oso se tienen que quedar en casa porque afuera está nevando. Masha está muy aburrida y no sabe qué hacer. Ya intentó ver televisión, jugar, pero nada le quita el aburrimiento. Entonces se le ocurre una idea: hacer una película. Masha le pide a Oso que la ayude a escribir el guion, pero no se ponen de acuerdo sobre lo que va a tratar su película, ¿acción?, ¿espías?, ¿o tal vez monstruos?

