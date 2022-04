Famoso actor se despide tras pedir eutanasia: ¿De quién se trata?

Luego de haber sufrido un par de accidentes cerebrovasculares en 2019 que deterioraron considerablemente su estado de salud, el actor Alain Delon se despidió de su público, a través de una carta, luego de solicitar que le apliquen la eutanasia asistida (legalizada) a sus 86 años de edad.

Alain Delon es uno de los actores más representativos del cine francés que, a sus 86 años, ha pedido el suicidio asistido, petición que ha generado una gran polémica y sorpresa entre sus seguidores y en el mundo del séptimo arte.

Te puede interesar: VIDEO: Chris Rock pide perdón a Will Smith tras escándalo.

En una entrevista concedida al medio francés RTL, Anthony Delon, hijo de Alain, mencionó que su padre le había pedido que iniciara con los trámites para que le apliquen la eutanasia en Suiza, país donde reside desde hace ya varios años y donde este procedimiento está totalmente regulado y legalizado, debido a que ya son insostenibles sus problemas físicos.

Delon perdió la ilusión y el sentido de la vida luego de la muerte de su esposa Nathalie, en 2021, por lo que actualmente asegura tener la fuerza necesaria para decir que no quiere vivir más.

“Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no sólo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, escribió el actor en la misiva que su hijo hizo pública.

El protagonista de cintas como “El gatopardo” y “La piscina” ha declarado en más de una entrevista que estaba de acuerdo con la eutanasia y el derecho de cualquier persona a morir libremente, sobre todo después de que su esposa enfermó de cáncer de páncreas, ya que dicho planteamiento siempre rondó por su cabeza para evitar el sufrimiento de Nathalie.

“Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”, declaró en una ocasión.

Anthony Delon aceptó la última voluntad de su padre y, de la mano de su hermana Anouchka Delon, acompañarán a su padre hasta el último día y respetarán la decisión que tomó a consecuencia de sus problemas de salud.

También te puede interesar: VIDEO: Jared Leto baila pasito duranguense junto al Escorpión Dorado.