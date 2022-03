VIDEO: Jared Leto baila pasito duranguense junto al Escorpión Dorado.

Morbius, la nueva película del universo de Spider-Man estelarizada por Jared Leto y Adria Arjona, se estrenó el pasado 30 de marzo.

Como parte de su gira promocional, Jared Leto y Adria Arjona visitaron la Ciudad de México para hablar de la esperada película que retrata la vida del villano vampiro.

El Escorpión Dorado, personaje creado por Alex Montiel, no dejó pasar la oportunidad de entrevistar al ex vocalista de 30 Seconds To Mars.

Por si fuera poco, el cantante y actor estadounidense mostró sus mejores pasos al ritmo del pasito duranguense, momento que quedó inmortalizado en las redes sociales de El Escorpión Dorado.

Jared Leto presume sus mejores pasos de baile mexicanos

El Escorpión Dorado invitó a Jared Leto a bailar pasito duranguense con cuatro sencillos pasos, mismos que el histrión se atrevió a realizar ante sus fans mexicanos.

“¿Te sabes el pasito duranguense? Yo soy el mejor maestro en México del pasito duranguense, sólo son cuatro pasos básicos”, expresó el youtuber.

Aunque Jared Leto confesó que tiene más habilidades para bailar salsa, se dijo un buen conocedor de otros ritmos mexicanos.

“Claro, ¿quién no lo sabe?”, expresó el cantante sobre el popular pasito duranguense.

Segundos después, el luchador confesó los cuatro pasos esenciales para bailar como todo un mexicano.

“Quiero hacer pipí”, “No me importa”, “Corto el pasto” y “Me vuelvo loco”

Jared Leto, quien lució un traje azul y gafas negras en toda la entrevista, no dudó en levantarse para bailar al ritmo del pasito duranguense.

A través de sus redes sociales oficiales, El Escorpión Dorado publicó el video del cantante estadounidense mostrando su ritmo latino.

“Solo el Dios del Internet puede lograr los momentos más épicos cómo hacer bailar el pasito duranguense a Jared Leto”, escribió.

Las reacciones por parte de los internautas se hicieron presentes, quienes felicitaron a Alex Montiel por lograr tan divertida entrevista.

