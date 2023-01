Alan de Magneto nos confesó en exclusiva que es hipocondríaco.

Alan de Magneto nos confesó EN EXCLUSIVA que él es un hipocondríaco.

Alan Ibarra, integrante de Magneto y exconcursante de MasterChef Celebrity, confirmó en exclusiva para Ventaneando que es hipocondríaco, condición que lo ha llevado a someterse a terapia.

¿Qué dijo Alan Ibarra al respecto?

“Soy muy hipocondríaco, o sea…, veo cualquier cosa y digo ‘yo tengo eso’. Yo creo que es heredado de mi familia por parte de mi mamá”, aseguró el cantante, quien además dijo que su mamá se preocupa mucho. “Mi mami es muy así, muy preocupona. Siempre fue muy aprehensiva con mi hermana y conmigo”, aseveró.

¿Cómo ha manejado Alan el ser hipocondríaco?

Cuando le preguntaron cómo ha manejado esta situación, Alan Ibarra aseguró que se ha tenido que someter a terapia. “Con terapia, la verdad sí he ido a terapia y como que creo que la mente es muy poderosa”, sentenció y aseguró que esto le ha ayudado bastante.

Te puede interesar: Sabo Romo perdió la vista en un ojo por una agresión en la calle.

¿Cómo le fue durante la pandemia? Cabe mencionar que Alan Ibarra no la pasó nada bien durante la pandemia de COVID-19, virus del que se ha contagiado en un par de ocasiones.

“Me tocó la primera muy fuerte, me mandó a la lona, a la cama, más de un mes estuve tirado, me fregó parte del sistema digestivo, se me amoló; el tema emocional, el tema hormonal, subí mucho de peso y la última vez que me pegó el bicho me dio la última cepa que está más tranquila y la verdad es que mi sistema inmune ya está mucho mejor, más recuperado”, finalizó.

¿Qué significa ser hipocondríaco?

También conocido como trastorno de ansiedad por enfermedad, de acuerdo con Mayoclinic, implica preocuparse excesivamente por tener o contraer una enfermedad grave. Es posible que las personas que tengan este trastorno no tengan ninguna enfermedad, pero ellos crean tener estas sensaciones.

Se trata más bien de una ansiedad excesiva, más que un síntoma físico, por lo que genera una angustia extrema que afecta la vida de quienes la padecen. Así mismo, este es un trastorno a largo plazo cuya gravedad puede aumentar con la edad, por lo que se recomienda asesoramiento psicológico.