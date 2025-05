¿Quién es José Said, ex de Marianne ‘N’ y supuesto amorío de Valentina Gilabert?

El caso de Valentina Gilabert es ampliamente conocido en el mundo del internet e inclusive en medios de comunicación tradicionales. Nadie entiende lo que orilló a Marianne ‘N’ a concretar un ataque tan cruel. Sin embargo, hoy la modelo e influencer lucha por volver a la cotidianidad y algunos rumores señalan que su relación con José Said continúa.

Ante eso, es necesario entender quién es el joven que sería el “motivo” de la locura desatada por Marianne para atacar a Valentina. Aunque nadie sabe exactamente la historia del padre de la bebé Emma, todo indica que el joven se está haciendo cargo de su niña junto con su familia… ¿y con la ayuda de Gilabert?

¿Quién es José Said y cuál es su lugar en esta historia?

José Said es el padre y ex novio de Marianne ‘N’. Los reportes indican que la relación entre ambos ya había terminado meses antes del ataque concretado en la Ciudad de México. Sin embargo, algunas publicaciones del pasado, indican que la hoy encarcelada joven vivía con rencor hacia su ex pareja.

Aunque algunos rumores dictaban que José y Valentina habían terminado tras todo lo vivido con el ataque, información correspondiente al canal de YouTube de Kadri Paparazzi indica que se les ha visto muy unidos en días recientes. Es decir, seguirían como pareja, entendiendo que Valentina Gilabert incluso sería muy cercana a la bebé de 9 meses, llamada Emma.

¿Cuánto tiempo estará en la cárcel Marianne ‘N’?

Dado que Marianne ‘N’ es menor de edad, la condena que le impondrían sería muy leve. En febrero anunciaron que la detendrían durante dos meses para evaluar su situación. Y posteriormente muchos indican que la máxima que le podrían dar en su condena es de cinco años, recordando que realizó este ataque a los 17 años. Sin embargo, las autoridades no han anunciado novedades en ese sentido.

