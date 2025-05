Ale Capetillo se casó en México: ¿estuvieron todos sus familiares presentes?

Existió una polémica importante en días pasados en el seno de esta familia. No es noticia que Ale Capetillo concretó su matrimonio por la vía civil en España hace unas semanas. Y lo que realmente fue extraño para todos se refiere a la ausencia de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán. Pues en dicho evento sí estuvieron presentes Eduardo Jr. y Ana Paula.

Desde el principio la familia indicó que no había ningún problema. La madre dijo que no pudieron asistir por temas de trabajo. Eduardo papá no emitió ningún comunicado y la fecha esperada se concretó este sábado 24 de mayo. Pues después de mucho escepticismo, la pareja de Nader Shoueiry y Ale Capetillo concretó la boda religiosa en México y aquí detallamos quiénes estuvieron presentes.

¿Cómo estuvo la boda de Ale Capetillo y Nader Shoueiry?

Alrededor de todo este polémico evento siempre hubo mucha calma por parte de todos los involucrados. Desde el principio los hijos y los papás dejaron claro que no había problemas y así lo reafirmaron al estar todos presentes en la Hacienda Zotoluca, en el estado de Hidalgo. Los hermanos Eduardo Capetillo y Biby Gaytán entregaron a su hija en el altar en una fiesta que se reporta como bellísima.

México fue el país elegido para concretar el matrimonio entre el marroquí y la joven mexicana. Ante eso, la cultura nacional se hizo presente en todo momento. El mariachi sonó fuerte y claro durante el evento, mientras que el propio Eduardo Capetillo llevó a Alejandra rumbo al altar vestido de charro. Con un formato conforme a lo que la iglesia católica indica, la fiesta estuvo a la altura de las expectativas y no hubo mayor problema con esta cita que mucha gente estaba esperando.

¿Cómo está conformada la familia de Alejandra Capetillo?

Lo que resultó muy extraño fue no ver a los padres en la boda civil. Sin embargo, se mostraron fuertes y unidos en la cita de este mes de mayo. Allí estuvo la familia completa Eduardo Capetillo, Biby Gaytán, Eduardo Capetillo Jr., Ana Paula y los gemelos Manuel y Daniel de 11 años de edad.