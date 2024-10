Alejandra Ávalos sufre espasmos musculares que le impiden salir de la cama

Las secuelas del COVID-19 que sufrió hace un tiempo le han provocado a Alejandra Ávalos severos calambres y espasmos musculares que en ocasiones le impiden levantarse de la cama.

Te puede interesar: Juan Pablo Medina comparte cómo fue asistir a Juegos Paralímpicos de París

¿Qué dijo Alejandra Ávalos?

En entrevista exclusiva para Ventaneando , Alejandra Ávalos dijo lo siguiente: “empecé a tener dolores musculares en mi sistema osteomuscular muy graves, y es la primera vez que experimento que esos dolores me impedían incluso pararme de la cama”.

“Con rigidez exacto, con calambres, espasmos musculares. De repente se movía involuntariamente una pierna, de repente, o sea, he vivido incluso contracturas muy graves en el cuello, los hombros. He tenido que superar muchísimo eso debido al COVID, y de repente me pongo a platicar con otras personas que también me dicen: ‘No encuentro la cura’, les digo yo tampoco, pero no hay forma”, agregó.

¿Qué medicamentos ha tenido que tomar? “Tengo que usar para levantarme de la cama Ibuprofeno y Paracetamol. Lo que sí comencé a tomar fue más Vitamina B12”, recalcó.

Te puede interesar: Alex Fernández terminó contrato con disquera para emprender carrera solista

Por cierto, que Alejandra Ávalos regresa a la pantalla grande con una breve aparición en la película “El Ascenso”, ópera prima del cineasta Valentín Trujillo Jr., que aborda el tema de las sectas.

“Esta película lleva enlatada 2 años porque no había una distribuidora que se aventara a publicarla. Es algo muy grave porque es un tema muy delicado”, finalizó la actriz y cantante.