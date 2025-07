Spider-Man: Beyond The Spider-Verse ha sido retrasada de nueva cuenta, conoce la nueva fecha de estreno

Desde la primera vez que vimos “Spider-Man Into The Spiderverse” nos enamoramos de la franquicia y no podíamos esperar por la siguiente entrega, pues la historia, la animación, diseño sonoro... Todo nos encantó, aunque precisamente ello ha generado problemas en sus producciones posteriores.

Para gran parte del público, su película sucesora, “Spider-Man: Across The Spider-Verse” fue incluso de mayor agrado, casi perfecta a no ser por un pequeño detalle justo al final de la cinta, y es ello, el final inconcluso de la historia de Miles Morales, dejó a más de uno insatisfecho.

Como si ese tipo de cortes repentinos no fuera suficiente, la tercera parte que lleva por título “Spider-Man: Beyond The Spider-Verse” ha sido nuevamente retrasada de su estreno que se esperaba fuera el 4 junio de 2027. Así lo han confirmado medios oficiales, generando descontento en los fanáticos de la araña humana más querida de Nueva York.

¿Cuál será la nueva fecha de estreno?

De acuerdo con el reconocido medio “Variety”, el estreno de la película no sería tan drástico, pues se presume (por ahora, claro), que sería solo de algunas semanas.

El mismo medio mencionado, señala que la fecha de estreno (ahora sí, ahora sí) sería el 25 de junio de 2027, por lo que esta vez la reprogramación no sería tan drástica, siendo un alivio para los fanáticos de “Spidey”.

¿Por qué las películas de Spider-Man han sufrido tantos retrasos?

Es importante mencionar que “Spider-Man: Beyond The Spider-Verse” tenía previsto su estreno para marzo de 2024, pero dicho sueño no fue posible debido a las huelgas del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos “SAG-AFTRA”.

Para finales del 2024, ya con trabajos forzados, gran parte del material producido se había descartado, por lo que se tuvo que reiniciar todo.

Como bien sabemos, el público de los superhéroes es exigente y es por ello que esta cinta ha sufrido de algunos retrasos, aunque se especula que esta nueva fecha ha sido agendada para aprovechar de mejor manera el verano.