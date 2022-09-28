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FOTOS | Alejandra Guzmán de emergencia al hospital en pleno concierto.

Alejandra Guzmán se cayó en pleno concierto y tuvo que ser llevada al hospital de inmediato... ¿Está grave? ¿Qué sucedió? Te contamos.

Por: TV Azteca

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