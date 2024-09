Alejandra Guzmán confirma que Mayela Laguna planeó engañar a Luis Enrique Guzmán

Alejandra Guzmán respalda la hipótesis de su hermano, Luis Enrique Guzmán, acerca de que Maylela Laguna orquestó desde el principio un plan maquiavélico para hacerle creer que el pequeño Apolo era su hijo, hecho que ayer fue echado por tierra gracias a una prueba de ADN.

La rockera habló al salir de la casa de su madre, Silvia Pinal, donde dijo que, no obstante, el niño siempre será bien recibido por su familia.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán?

“Se orquestó, se pensó y ya llevaba mucho tiempo y la personita que es Apolo para nosotros siempre va a ser bienvenida. Él es un angelito, pero siempre le vamos a decir la verdad, siempre vamos a estar aquí para él, pero no para ser utilizados”, declaró.

¿Esta triste por el resultado de la prueba de ADN? La Guzmán dijo no estar triste ante la noticia del resultado de la prueba de ADN, sino enfocada en su nueva gira.

“No estoy triste para nada, estoy feliz, estoy cansada de que regresé de la primera fecha, estoy arreglando todo para irme a Estados Unidos en febrero, también me voy a ir a Londres, a Berlín, a París, eso es lo que más feliz me hace a pesar de todo lo que pase en mi vida, eso es lo que a mí me centra”, recalcó.

¿Sigue distanciada de Frida Sofía?

A propósito de la familia, reiteró que sigue distanciada de su hija Frida Sofía. “Han sido tres años esperando y no se ha concretado nunca nada, entonces tampoco es fácil”.

Al preguntarle si va a defender a Iván Cochegrus, Alejandra Guzmán dijo que “mi mamá con todo el corazón ayudó a esas personas”.