Conoce los principales amoríos de Pilar Montenegro, mujer que tendría un doloroso estado de salud

En las horas recientes se difundió la información que indicaba que Pilar Montenegro tiene severas complicaciones en su estado de salud. Aunque algunos periodistas han dicho que sus fuentes les indican que está muy delicada, también ya se manifestó que la familia desmintió eso. Sin embargo, sin saber exactamente qué pasa, aquí hay un repaso de los principales amores que tuvo la cantante en su vida.

¿Pilar Montenegro se casó?

La ex Garibaldi se alejó del ojo público desde hace años y hoy es imposible saber cómo y dónde está, aunque según los últimos reportes sigue casada. Sin embargo, ese es su segundo matrimonio, pues la primera vez que se casó fue con Juan Reynoso en el 2001. Este hombre era un empresario quien fungía como su asistente en ese momento.

Tras una infidelidad reportada con la cantante Noelia, se separaron en el 2005. Así, la persona que es su actual pareja, y con quien ella encontró el amor de su vida, se llama Joao Pedro Oliveira Cruz.

¿Pilar Montenegro tuvo noviazgos mediáticos?

Al estar involucrada en la farándula mexicana, es casi imposible deslindarse de este tipo de relaciones. Por ello, la hoy mujer de 53 años tuvo amoríos con gente como Charly López, quien era parte de Garibaldi. Pero no solo eso, si no que cuando esta agrupación estaba en su mejor momento, la familia real de Marruecos les recibía en España para diversas actividades. Allí, Pilar se involucró con uno de los hijos de dicha dinastía, pero el jefe de familia de los príncipes se opuso.

¿Pilar Montenegro tiene esclerosis múltiple?

Esta información la reveló Javier Ceriani, por ello muchos se alarmaron al no conocer nada de la artista desde hace tiempo. Incluso desapareció desde hace meses de redes sociales, sin embargo la familia dijo que es falso que esté enferma, con un padecimiento degenerativo y que viva postrada en cama, que fueron los reportes del periodista argentino. No obstante, dejan que ella manifieste lo que vea conveniente alrededor de su figura que no quiso acercarse más a la vida pública común de un artista.

