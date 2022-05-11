Alejandra Guzmán demandó a su contador en Estados Unidos.

Mientras Alejandra Guzmán continúa una exhaustiva gira de conciertos con Paulina Rubio, un nuevo pleito legal que la involucra sigue su curso en Florida, Estado Unidos y, es que el 22 de diciembre del año pasado, la cantante demandó a su contador de nombre Rafael Sosa por mala práctica profesional, negligencia y por haberla asesorado erróneamente en la entrega de formularios y declaraciones a la Hacienda de aquel país en el año 2020.

Ventaneando tuvo acceso a los documentos del caso en el que la rockera le reclama a Sosa entre 30 y 50 mil dólares con los perjuicios ocasionados.

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En el expediente, también, se explica que Alejandra contrató a Rafael Sosa para tener en orden todos sus impuestos en Estados Unidos, la obligación de él, era tenerla informada de sus responsabilidades fiscales, pero en el año 2020, Sosa no le dio la información necesaria para llenar un formulario correctamente y ahora enfrenta deudas, intereses y penalidades, por lo cual lo acusa de negligencia y solicita a la corte que determine una cantidad justa y razonable para cubrir los daños.

El abogado ya respondió al reclamo de Alejandra Guzmán

En el mismo expediente, sin embargo, se encuentra la respuesta que en marzo pasado, Sosa presentó frente al reclamo, el contador pide a la corte desestimar el caso, pues según él, no hay datos ni hechos que prueben la mala práctica y negligencia de su parte.

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También, afirma que Alejandra no ha sufrido algún daño que sea motivo para demandarlo o en todo caso primero deberá probarlo, como se ve, incluso estrellas de la talla de Alejandra Guzmán deben lidiar con cuestiones terrenales como el pago de impuestos, un tema en el que se debe poner suma atención pues ha llevado a más de un famoso enfrentar la mano dura de la justicia e incluso a pisar la cárcel.

