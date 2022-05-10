Así reaccionó Valentina Crespo cuando su papá fue sentenciado por abusar de ella.

El actor y cantante Ricardo Crespo fue condenado a 19 años en prisión al ser encontrado culpable de abuso sexual en agravio de su hija Valentina Crespo, quien así reaccionó al conocer la sentencia. Habla su abogado Sergio Ramírez.

"Ella quedó en silencio, posterior a ello, sintió un alivio de por fin saber que le están creyendo, que su verdad está siendo escuchada y que está siendo considerada como tal. La condena pudiera haber ido de 15 a 25 años en promedio, pero entonces el juez determinó 19 años, que fue una condena ajustada a lo que corresponde al tipo penal en particular", dijo el abogado a Ventaneando.

"Hubo un periodo de investigación y un proceso muy arduo donde se llevó a cabo un acompañamiento psicológico de la Fiscalía de Delitos Sexuales y de la cual se dedujo que, desde los 5 años de edad hasta los 14 años, ella fue objeto de un abuso sexual agravado por parte de su padre", continuó.

Sobre una posible apelación de Ricardo Crespo, esto comentó.

"Hasta el día de ahora no nos han notificado nada, estaremos en espera de ello a lo que nosotros respecta", declaró.

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El abogado de Valentina Crespo habla sobre el caso de Sasha Sokol

Para terminar, Sergio Ramírez también ofreció su postura sobre el caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano, un abuso que habría ocurrido cuando ella tenía 14 años de edad.

"Existe una prescripción, que es lo que ahora se busca modificar en la ley para que no exista. Lo que me queda claro es que tiene que haber un derecho por parte de las víctimas de ser escuchadas. Va a llegar un punto donde la víctima tiene la necesidad de abrirse, lo menos a lo que tiene derecho es a ser escuchada y que se sepa su verdad, por lo menos a presentar una denuncia de hechos", dijo Sergio Ramírez.

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