Sandra Bernat revela por qué su hija la internó en un centro de rehabilitación.

Sandra Bernat nos dijo todo del pleito que existe con su hija Marisa.

Sandra Bernat, quien fuera la segunda esposa de Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo del mítico cómico mexicano Cantinflas, habló en exclusiva para Ventaneando sobre la pesadilla que vivió en un centro de rehabilitación ubicado en Pachuca, Hidalgo, donde estuvo recluida durante el último año y medio de su vida.

Frente a las cámaras de Ventaneando, Bernat recordó que su hija Marisa Moreno Bernat la engañó para llevarla a un centro de rehabilitación y salud mental, donde estuvo la mayor parte del tiempo hasta que la canalizaron y la enviaron a un anexo donde sufrió maltratos.

¿Por qué su hija decidió internarla?

Sandra Bernat reveló los motivos por los que su hija decidió internarla en una clínica de rehabilitación. “Yo compré dos departamentos, uno que era impresionante el edificio, el departamento super de lujo, alberca, gimnasio, donde están los teatros de Interlomas, pero, así como era de lujo era de caro, el mantenimiento era carísimo, entonces, cuando yo me quedaba sin renta me comía, el mantenimiento me comía, entonces dije, no, lo voy a vender”.

La nuera de Cantinflas aseguró que su hija le dijo que ella se quería quedar con el departamento y que el otro se lo diera a su hermano Gabriel, pero ésta le dijo que no y que el primero que vendería sería ese inmueble porque no le convenía quedarse con él.

Sandra explicó que su hijo Gabriel es un muchacho que sido operado en cuatro ocasiones a corazón abierto y se le tuvo que poner el bypass, por lo que no oxigenó al cien por ciento, por ello padece una especia de “retraso emocional” y le cuesta mucho trabajo las operaciones y memorizar algo, por lo que decidió ayudarle más que a su hija ya que no podía valerse por sí mismo. Cambió su testamento y todos sus bienes los dejó a su hijo; sin embargo, el dinero lo puso a nombre de Marisa y cuando se lo comentó a ella, enfureció, según señala.

Cuando le preguntaron si sería capaz de proceder contra su hija ahora que está libre, Bernat respondió que “un abogado me dijo que la podía demandar por secuestro, porque a mí a los tres meses me pudieron haber soltado, incluso me dijeron en el centro que la podía yo internar también, pero internar a Marisa ahorita que está embarazada se me hace muy mala onda”.

La exesposa de Mario Moreno Ivanova dijo que ella no podía ahorita acusarla de secuestro porque su hija se iría a la cárcel. Así mismo, señaló que cuando Marisa se enteró que salió únicamente le dijo que le llevaría unas cosas y le daría dinero, pero a la fecha no le ha llevado ni ropa ni dinero.

Marisa intentó apoderarse de las cosas de su madre

Pero eso no es todo, también señaló que su hija intentó apoderarse de sus cosas, incluyendo su departamento y su coche, el cual vendió para costear su internamiento y de paso irse de viaje.





“(Costo del internamiento) Empezó en 7500 y acabó en 8 mil pesos mensuales. Se arregló los dientes, se fue a Europa, está padre, no”, declaró.

“Yo entré a la institución y Marisa se fue a vivir a mi casa ese mismo día. No pagó mantenimiento, no pagó luz, no pagó agua y la corrieron”, aseveró. Por último, Sandra Bernat reveló que cuando su hija dejó de pagar su internamiento fue que salió.