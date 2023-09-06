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FOTOS | Alejandra Guzmán contó que a su vida se han metido varios alacranes

La cantante ha confiado ciegamente en su equipo de trabajo, pero algunos le han robado. Te contamos.

Por: Maribel Velázquez

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