Así reaccionó Alejandro Nones cuando le preguntaron por Geraldine Bazán.

¿Hay problemas entre Alejandro Nones y su novia, Geraldine Bazán?

Geraldine Bazán siempre ha sido muy discreta con lo que sucede en su vida privada, sobre todo después de su rompimiento con Gabriel Soto, no obstante, los rumores y especulaciones han estado a la orden del día tras la relación que sostuvo con el empresario Luis Murillo, con quien llevaba algunos meses saliendo, pero tal parece que la actriz se habría dado una nueva oportunidad en el amor con su compañero de elenco en el melodrama “Corona de esperanza”, Alejandro Nones.

Los rumores en torno a su romance con el actor venezolano comenzaron después de que ambos iniciaron las grabaciones de la segunda temporada de la telenovela “Corona de lágrimas”, donde Bazán y Nones son pareja en la ficción, pero cobraron fuerza luego de que la actriz fuera vista en compañía del histrión durante el concierto de Coldplay en el Foro Sol de la CDMX.

En un principio se dijo que cada uno había ido al evento por separado, pero Gretell Valdez fue la encargada de delatarlos, ya que en su perfil de Instagram compartió algunos videos y fotografías en donde se le ve cantando a todo pulmón con Geraldine y Alejandro, quienes publicaron algunos detalles del evento y se dejaron ver por separado.

Pero eso no es todo, también se les vio muy cariñosos en el concierto que Río Roma ofreció en el Auditorio Nacional. Hasta ahora ninguno de los dos artistas ha confirmado el supuesto romance y las únicas imágenes donde se les puede ver juntos es durante las grabaciones de la telenovela antes mencionada.

Alejandro Nones se molesta al ser cuestionado sobre Geraldine Bazán

Durante la emisión del programa Ventaneando se enlazaron con Linet Puente, quien se encuentra en Madrid, España, porque se van a celebrar los premios Platino el fin de semana y durante el juego de estrellas que se realizó en el Wanda Metropolitano (cancha del Atlético de Madrid) donde participaron exfutbolistas y estrellas que van a estar en el evento, la reportera aprovechó para preguntarle a Alejandro Nones sobre Geraldine Bazán, pero tal parece que no le gustó que lo cuestionaran sobre el tema.

Durante la charla con los medios, Linet Puente le preguntó: ¿Y dónde dejaste a Geraldine?, a lo que él respondió “estamos grabando en un proyecto en México”. Cuando Puente le cuestionó por qué no la había llevado, Nones dijo entre risas “¿por qué la voy a traer?”.

Sin embargo, la reportera volvió a preguntarle sobre la actriz y su relación, pero él aseguró que únicamente hablaría de ayudar y de lo que fue a hacer a España y le reviro a Puente el por qué le daba flojera hablar de esos temas y de paso le dijo que ella siempre preguntaba lo mismo.

“Por qué te da flojera, dime (…). Tú siempre preguntas lo mismo que yo no te voy a responder. Tú haces tu trabajo y yo hago el mío que es hablar de que el 18 de mayo estreno la tercera temporada de "¿Quién mató a Sara?”. Eso no me lo preguntaste...” declaró.