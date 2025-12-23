Las DOLOROSAS palabras de Alejandro Sanz a Candela Márquez que confirmar su SEPARACIÓN

Después de una ola de rumores este martes 23 de diciembre se confirmó la ruptura sentimental entre Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez, pues el famoso cantante publicó a través de sus redes sociales un fuerte mensaje que sirvió de indirecta para su ahora expareja.

"Yo no soy una perla, soy un océano", publicó a través de sus redes sociales el intérprete de "Corazón Partío", esto en respuesta a que supuestamente Candela Márquez habría compartido parte de la canción La Perla de Rosalía, la cual las personas suelen compartir cuando atraviesan por una relación sentimental complicada.

Pero el asunto tomó un ritmo aún más tormentoso, pues la actriz también compartió en sus redes sociales una fotografía en donde aparecían unos ciervos, desatando todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores.

Asimismo, escribió sobre la importancia que tiene el compartir estas fechas a lado de la familia, pues hace varios años que la actriz de 37 años no tiene oportunidad de hacerlo.

"Porque no nos tenemos que olvidar que ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades, las parejas.... porque la familia siempre va a estar ahí", frase que también fue tomada como una indirecta para Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz acudió a terapia cuando perdió la ilusión por su carrera musical

¿Cuánto tiempo llevaban de relación Alejandro Sanz y Candela Márquez?

Se menciona que Alejandro Sanz y Candela Márquez, ambos artistas de nacionalidad española, habrían comenzado su relación sentimental en hace un año y medio, aunque la primera vez que salió a la luz su amorío fue en octubre de 2024, y a partir de ese momento comenzaron a compartir más momentos en público, siendo un partido de la MLS del Inter Miami una de las primeras ocasiones en las que sus imágenes se hicieron virales.

La pareja tuvo etapas de crisis que siempre supo sortear, sin embargo, el inicio del final habría sido en los Grammys 2025, en donde Candela no asistió para acompañar a su novio.