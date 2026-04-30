5 plantas que deben estar en el interior ya que el sol directo las quema
Hay especies que no toleran el calor directo y pueden resultar dañadas si no se las protege.
Las plantas necesitan de la luz solar para poder vivir, pero no todas la toleran de la misma forma. Hay especies de interior que pueden verse damnificadas si las colocas en una ventana con sol directo por lo que debes conocer su tolerancia.
Estas plantas de las que te hablaremos ahora, al recibir rayos solares directo pueden sufrir daños en sus tejidos y ocasionar manchas marrones, palidez o rizado en sus hojas. Es importante conocer cada una de las características para cuidar a tu planta lo mejor que puedas.
¿Cuáles son las plantas que no deben recibir sol directo?
Calathea
Esta es una especia que no tiene una buena tolerancia a la radiación. Si está en contacto con el sol directo pues sus hojas pierden los diseños geométricos que la caracterizan. Debes colocarlas en un lugar con humedad alta y claridad suave.
Helechos
Luego tenemos a los helechos que al tener hojas delgadas se deshidratan en poco tiempo si están expuestos al sol. Su follaje se vuelve quebradizo por lo que pierde su elasticidad natural. Se desarrollan mucho mejor en baños o cocinas con ventanas orientadas al norte.
Monstera deliciosa
Si bien es una planta robusta, se puede ver afectada por el sol directo ya que detiene su crecimiento y le aparecen manchas negras en sus hojas. Esta es una especie que necesita de claridad abundante para desarrollar sus famosos agujeros, pero siempre de forma indirecta.
Poto
En cuanto al poto, el sol directo le quita firmeza sus hojas y quedan débiles. En el caso de que tu planta tenga manchas blancas o amarillas (variegación), también puede quemar esas zonas más claras por su falta de pigmento protector.
Aspidistra
Por último, tenemos a la aspidistra que resiste mucho a la falta de luz ya que no tolera la exposición directa. El calor directo quema el centro de sus hojas largas y destruye la arquitectura de la planta, volviéndola opaca.