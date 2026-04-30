Esta es la verdadera razón por la que tu refri no enfría en temporada de calor (y la solución)

Las altas temperaturas están azotando a casi todo México y los días de primavera 2026 son cada vez más calurosos. Y algo que muchas personas ignoran, es que los climas extremos no solo tienen estragos en las personas, sino que también pueden afectar el rendimiento de los electrodomésticos, justo como pasa con el refri, que llegar a tener fallas que se reflejan cuando no enfría o si empieza a hacer ruidos anormales.

Si alguna vez te has preguntado por qué pasa esto, la respuesta en realidad es mucho más sencilla de lo que parece. De acuerdo con información de Home Improvement, esto suele deberse a que el sistema de ventilación del frigorífico tiene problemas para filtrar el aire cuando está demasiado caliente, ya que termina "absorbiéndolo" e inevitablemente, esto dificultará que enfríe los alimentos y bebidas almacenados.

¿Cómo arreglar un refrigerador descompuesto?

Es muy importante prestarle atención al funcionamiento del refri, para así poder detectar cuando hay complicaciones porque no enfría, porque se está sobrecalentando o porque dejó de funcionar, en los peores casos. En este sentido, vale la pena conocer algunas soluciones inmediatas para tratar de arreglar los electrodomésticos antes de que las cosas empeoren y se tenga que llamar a un técnico.

Los climas extremos pueden ser una amenaza para los electrodomésticos|Canva

El manual de Erie Institute of Technology recomienda seguir los siguientes pasos:



Limpiar las rejillas de ventilación.

Ventilar la habitación donde está el refri que no enfría.

Organizar bien todos los productos guardados en el interior (incluyendo el congelador).

Verificar que las puertas cierren correctamente.

Cómo mejorar el funcionamiento del refri cuando no enfría

Para cuando ya te diste cuenta de que el calor podría estar siendo responsable de todas las fallas en tu refrigerador, pero el daño todavía no es tan grave y sigue trabajando, todavía estás a tiempo de implementar algunas buenas prácticas para mejorar su rendimiento sin tener que gastar dinero, según explica Momentum Energy.

Es muy importante cuidar el funcionamiento del refrigerador en épocas de calor|Canva

Estos hábitos incluyen una limpieza constante, el checar que no se estén formando capas de hielo en las ventilaciones del refri para que siga enfriando, mantenerlo conectado a un regulador de energía todo el tiempo y no atascarlo de productos. Mientras que en la parte física se deben limpiar los empaques de las puertas, comprobar que no haya deformaciones ni manchas de humedad.