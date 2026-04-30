Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos de manera polémica a días de su aniversario

Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue protagonizando la portada de los medios de comunicación que se dedican al mundo del espectáculo. Es que el joven matrimonio viene atravesando unas semanas inmerso en rumores de crisis y posible divorcio.

Noticias San Luis Potosí del 29 de abril 2026

Mientras las especulaciones en torno al presente y futuro de su amor se multiplican, ambos fueron vistos llegar juntos a Hermosillo. El viaje fue en vuelo privado y horas antes de que Christian Nodal ofreciera un concierto en el palenque de la Expogan 2026.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar en crisis?

La intriga por el estado de la historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se vio nutrida en las últimas semanas de un sinfín de rumores adversos. Es que la joven pareja había programado su boda religiosa para el mes de mayo pero finalmente eso fue pospuesto.

La noticia despertó conjeturas en la opinión pública y la prensa del espectáculo. Una crisis sentimental, casos de infidelidad y hasta un posible divorcio fueron parte de los rumores más fuertes y sobre los cuales, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar, se han expresado.

Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos en Hermosillo

En las últimas horas, la fuerza de esos rumores fue debilitada luego de que se viralizaran imágenes de Christian Nodal y Ángela Aguilar llegando juntos al aeropuerto de Hermosillo. Esto sucedió en horas previas a que el intérprete de “Botella tras botella” ofreciera un concierto en el palenque de la Expogan 2026.

En las imágenes se puede apreciar como el joven matrimonio llega en su avión privado y descienden de la mano. Luego, suben a una camioneta ante la atenta mirada de un gran grupo de fanáticos. Algunos con más suerte tuvieron la posibilidad de tomarse un par de fotografías junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar, minutos antes de su show.

Sobre el escenario solo pudo observarse a Christian Nodal interpretando las mejores canciones de su repertorio, incluida “Un vals” que despertó polémica al mostrar en el videoclip a una modelo con rasgos similares a su ex pareja Cazzu.