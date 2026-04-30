Ideas para reemplazar el mueble de la televisión

El mundo del diseño va actualizándose constantemente por lo que las nuevas tendencias vienen a desplazar algunos muebles o elementos que antes eran indispensables. En este caso el foco está puesto en el mueble de la televisión.

Para reemplazar el mueble de la televisión, puedes optar por soluciones que van desde lo minimalista hasta lo funcional, aprovechando mejor el espacio o dándole un toque de diseño único a tu sala.

¿Cuál es la alternativa al mueble de la televisión?

Alternativas de diseño y mobiliario

Muebles flotantes: Una opción moderna que libera espacio en el suelo, facilitando la limpieza y dando una sensación de mayor amplitud. Puedes ver ejemplos de muebles suspendidos modernos.

Aparadores o buffets vintage: Reutilizar un mueble antiguo, como una cómoda o un aparador clásico, aporta carácter y ofrece mucho almacenamiento cerrado.

Estanterías de obra o integradas: Crear un mueble a medida que rodee la televisión con estantes para libros y objetos decorativos ayuda a integrar la pantalla en la decoración general.

Bancos de madera: Un banco largo y bajo puede servir como una base minimalista y rústica, dejando espacio debajo para cestas de almacenaje.

Opciones minimalistas y tecnológicas

Soportes de pared fijo: Si buscas el máximo minimalismo, puedes colgar la televisión directamente en la pared sin ningún mueble debajo, ocultando los cables tras paneles decorativos o dentro de la pared.

Caballetes para TV: Ideales si te gusta cambiar la distribución de la sala con frecuencia o si buscas un estilo artístico similar a un lienzo en una galería.

Proyectores: Reemplazar la televisión por un proyector de tiro corto permite eliminar por completo la necesidad de un mueble grande, usando solo una pared blanca o una pantalla retráctil.

Estas son grandes ideas para que puedas darle un cambio a este espacio y a su vez ganar un poco de espacio. Ten en cuenta estos consejos para que puedas estar en tendencia.