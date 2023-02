El amoroso mensaje de Alejandro Sanz a Shakira por su cumpleaños.

La química entre Alejandro Sanz y Shakira siempre ha estado presente tanto en el terreno profesional como en el personal. Además, el cantante ha mostrado su apoyo incondicional a la colombiana y este día tan especial no podía ser la excepción, pues dedicó un emotivo mensaje a Shakira por su cumpleaños.

Después de toda la polémica que ha sufrido Shakira tras el lanzamiento de su último éxito, el español no deja pasar la oportunidad de demostrarle lo importante que es en su vida y utilizó sus redes sociales para mandarle un emotivo mensaje, el cual ya ha causado revuelo entre los fanáticos de ambos. ¿Qué dice la publicación?

¿Cuál es el mensaje de cumpleaños que mandó Alejandro Sanz a Shakira?

Fue en su cuenta de Twitter, donde Alejandro Sanz se hizo presente para recordarle que la quiere, que la felicita y que celebra su vida, lo que demuestra la unión de ambos.

“Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”.

Pero no todo paro en el mensaje, pues el español lo acompañó de un video que hace referencia a una presentación en vivo en el que estuvieron juntos y que es resultado de La Tortura, el éxito que lanzaron ambos y la que desató rumores sobre una relación sentimental entre ellos.

Las preguntas sobre una posible relación entre ambos siguen aún en la actualidad, pues como se puede ver en la publicación, que ya tiene más de 47 mil me gusta, los fans se lo siguen preguntando.

"¿Fueron novios?, si estos no tuvieron algo en esta vida, la tuvieron en alguna pasada jajajaja se le desborda al Ale el amor 😻 mira”, "¿por qué no he visto casi comentarios de lo perfectos que se ven juntos desde muuuuucho antes de que se hiciera “la tortura”?”, "¡ustedes nacieron para estar juntos! Yo lo sé, tú lo sabes, ella lo sabe, medio planeta lo sabe. Un Bugatti y un Ferrari, dos artistas increíbles unidos es una OBRA DE ARTE ♥️".

Estos fueron algunos comentarios respecto a la publicación que Alejandro Sanz compartió, pero ¿será cierto? Dicen que cuando el río suena…

¿Qué se sabe de la posible relación amorosa entre Alejandro Sanz y Shakira?

Las muestras de cariño, admiración y apoyo incondicional siempre han estado, principalmente del lado del famoso cantante, tanto que hasta se les ha relacionado en más de una ocasión; sin embargo, eso no ha sido confirmado.

Lo que sí ha dejado claro Alejandro Sanz es que es 100% team Shakira, ya que durante la tiradera se hizo presente con un mensaje corto, pero contundente.

“Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!”, escribió el cantante, pues recordemos que Shakira se denomina como una loba.

Aunque la buena relación que había entre ellos se fue fortaleciendo con el paso de los años, fue en 2005 cuando ambos causaron sensación mediante el lanzamiento de La Tortura, pues pese a las chispas que sacaban juntos, se aclaró que todo era parte de un proyecto laboral.

Luego de ese éxito, vino otro: Te lo agradezco, pero no, que fue su última colaboración. A pesar del tema que toca la canción, los rumores de una posible relación no pararon y siguen hasta la fecha.

