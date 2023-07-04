Aleks Syntek confirmó que Luis Miguel Melche sí perdió un ojo.

A su llegada a Ciudad Juárez, Chihuahua, para seguir con la gira que celebra sus tres décadas de trayectoria artística, Aleks Syntek declaró en exclusiva para Ventaneando que Luis Miguel Melche, manager de producción de Ximena Sariñana y quien fue brutalmente golpeado al terminar un concierto de la cantante en la Feria de Texcoco, se encuentra estable, aunque desafortunadamente sí perdió un ojo debido al violento ataque y lucha por salvar el otro.

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¿Qué dijo Aleks Syntek? Al preguntarle sobre el estado de salud de Luis Miguel Melche, Aleks Syntek declaró que “está bien, está bien, desgraciadamente ya perdió un ojo Melche y están tratando de salvarle el otro ojo”.

“Los artistas que lo queremos y que trabajamos con él, pues no vamos a quitar el dedo del renglón, queremos que se haga justicia y que se hagan responsables los que cometieron esta fechoría”, agregó.

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¿Ya vio a Luis Miguel Melche?

Aleks Syntek declaró que hasta el momento no ha podido ver a Luis Miguel Melche, pero ha estado en constante comunicación con él. “De hecho él sigue trabajando conmigo y desde su casa está coordinando mis shows”.

En cuanto al proceso para dar con los responsables de la golpiza propinada al manager de Ximena Sariñana, Aleks Syntek dijo que “no sabemos nada, está un poco detenido el asunto pero vamos a seguir presionando”.

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¿Qué dijo Aleks Syntek sobre la sorpresiva muerte de Talina Fernández?

En otros temas, el cantante Aleks Syntek no dejó pasar la oportunidad para recordar a Talina Fernández tras su reciente partida, pues convivió con ella desde que era un niño.

“Me dio mucha tristeza. Conviví con ella, con sus hijos, varias veces me invitó a su casa y era una persona divina. Siempre me dio risa que le decíamos ‘La Dama del Buen Decir’ porque ella en privado, con sus amigos era bien mal hablada, era muy grosera, pero simpatiquísima”, agregó.