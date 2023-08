¡Siempre hermosa! Así nos impactó Alex Garza con sus increíbles looks

Nuestra conductora más extrema de la televisión Alex Garza nos demostró una vez más su gran gusto por las tendencias y todo aquello que aborda en el mundo de la moda y belleza. Estas son las increíbles fotos que causaron furor en pantalla y en redes sociales, donde impactó a todos con sus outfits y dejó suspirando a más de uno por su enorme belleza, así como gran carisma en Al Extremo.

¡Una hermosa actitud hace que resalte un gran outfit! Para empezar la semana nuestra bellísima Alexita Garza causó gran asombro con su increíble look. Este lunes optó por algo más atrevido y logró dejar a todos con la boca abierta gracias a su outfit de impacto, ya que eligió una falda larga de tela tipo mezclilla con acabado deslavado en tonos negro y blanco. En cuanto al top eligió algo muy en tendencia, tipo vinipiel en tono negro que hizo juego con el collar plateado dándole un toque muy rockstar.

La belleza y talento de nuestra conductora nos cautivó una vez más, Alex Garza lució un conjunto de textura tejida en tono verde pistache que indudablemente resaltó sus hermosas facciones. La falda y el top en manga larga le dieron un aspecto de ternura y calidez a la vez, combinado con un collar blanco muy elegante. Este día decidió llevar un peinado muy natural para el maquillaje algo sutil en tonos suaves.

¡Llegó el miércoles! y nuestra carismática conductora nos regaló unas fotos del uno. A mitad de semana Alex Garza lució fenomenal, en esta ocasión optó por un outfit en tonos más sobrios, para la falda eligió una tela suave estilo tie-dye y un top de tirantes tipo vinipiel en tono verde militar. Como siempre, nos sorprende su versatilidad en cuanto a los peinados, porque siempre nos demuestra que puede llevar algo diferente cada día y luce increíble.

¡El color naranja, es el color de moda en este verano! con este look nos dejó a todos flechados y con la boca abierta. Nuestra querida conductora Alex Garza lució un vestido entallado de cuello alto que hizo resaltar su bella y tonificada figura. Para el maquillaje eligió tonos cálidos en las sombras y unos labios color nude. Las arracadas doradas nos encantaron, ya que fueron el toque atrevido del look logrando un equilibrio de elegancia y naturalidad a la vez. Sus seguidores en redes sociales no se hicieron esperar para recordarle lo bien que se ve, dejándole comentarios como: “La dama más bella del universo”, “Hermosura de mujer como siempre bella y radiante”.

¡Cerrando la semana con un look de impacto! Este día decidió usar un conjunto con estampado de animal print en color blanco con negro que entallaba a la perfección su cuerpo. Use lo que use ya sea estampado o liso, nuestra Alexita Garza siempre lucirá más que hermosa. En tanto al maquillaje y peinado lució algo mas natural, pero lo que siempre resaltará es su bella sonrisa que es la combinación perfecta con cualquier cosa.