¡Alex Garza lució más que hermosa con estos looks en Al Extremo!

Esta semana nuestra querida conductora Alex Garza nos presentó las historias más extremas de la televisión y también nos mostró unos looks que dejaron a todos impactados por su gran gusto así como versatilidad y por supuesto con su gran belleza y personalidad. A continuación te dejamos las fotos que dejaron a todos con la boca abierta en Al Extremo.

¡Virlán García se sinceró con La Chicuela y le cantó en exclusiva!

¡El día lunes nuestra bellísima conductora Alex Garza nos impresionó! Dejó a todos impactados con el cambio de look que se realizó, ya que se hizo un corte de cabello medio a la altura del hombro que sin dudar le luce espectacular y sus seguidores en redes sociales no se hicieron esperar para hacerle saber lo hermosa que se ve con este cambio, le dejaron comentarios como: “Ame tu pelo”, “Wow, ame tu nuevo look”. Además, portó un increíble vestido color uva con una tela sutilmente satinada, que fue la combinación perfecta entre la elegancia y el carisma que nos demuestra cada semana en Al Extremo.

Alex Garza nos compartió estas radiantes fotos con su look a mitad de semana. En esta ocasión optó por un vestido en tendencia tipo cut out, en tono naranja que representa creatividad, entusiasmo, éxito y equilibrio, según la psicología del color y nuestra bella conductora lo demostró en combinación con su carisma y personalidad. En cuanto a los accesorios llevó unas arracadas preciosas que irradiaron al máximo con su cambio de look y para su maquillaje eligió algo muy sutil con unos labios en tono rosa cálido.

Con este hermoso look Alexita Garza nos demostró que se puede ser elegante y sofisticada a la vez, ya que lució una combinación increíble en tonos neutros. Para el jueves cautivó a todos con una falda larga con estampado en tonalidades marrón y en cuanto al top eligió un tono beige. Los accesorios dorados fueron el toque creativo del outfit, porque hicieron un contraste espectacular con los colores neutros del outfit y para el cabello eligió unas ligeras ondas que hicieron resaltar sus bellas facciones.

¡Y cerramos la semana con la mejor actitud de viernes! Nuestra guapísima Alex Garza optó por usar un vestido tipo tye-dye en color azul con blanco ajustado y con una abertura en la cintura, dándole el toque perfecto para entallar su hermoso cuerpo. Por el peinado lució unos rizos marcados y un maquillaje en juego al vestido pero lo que más resaltó fue su imponente y cautivadora mirada que a más de uno, siempre le roba más de un suspiro.