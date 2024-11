Alex Lora quiere invitar a Metallica a su concierto de aniversario

El próximo 15 de febrero, Alex Lora celebrará sus primeros 56 años de trayectoria y no descarta invitar a Robert Trujillo, bajista de la legendaria banda Metallica, luego de que este le rindiera un homenaje al interpretar el tema “ADO” en uno de los conciertos que ofreció en México.

¿Qué dijo Alex Lora?

En entrevista con varios medios de comunicación, entre ellos Ventaneando, Alex Lora dijo que “mi hija me había dicho que ellos iban a cantar una rola mía, pero yo estaba en Jesucristo Súper Estrella, de hecho, me hubiera gustado cantar con ellos, pero ella me dijo: ‘A mí Trujillo me dijo que van a cantar una rola tuya’”.

“Diles que me inviten y voy”, dijo entre risas Alex Lora, quien contó que ahora tiene intenciones de invitar a Robert Trujillo. “Ahora nosotros... ellos destrozaron la rola de ‘ADO’, ahora vamos a destrozar la de ‘Nothing Else Matters’”, dijo el líder y vocalista de El Tri.

¿Le gustaría invitar a Metallica? Al preguntarle si le gustaría invitar a Metallica a uno de sus conciertos, Alex Lora declaró que "claro, sí, por lo menos que venga Trujillo que es valedor de mi hija”.

¿Alex Lora le cantó a Caro Quintero la canción que está inspirada en él?

En otros temas, Alex Lora recordó el día en que le cantó el tema Sara a Rafael Caro Quintero durante una visita que hace años realizó al Reclusorio Norte. Como se sabe, la canción está inspirada en la relación prohibida que el famoso narcotraficante sostuvo con Sarah Cosío, hija de un prominente político jalisciense.

“Yo al que le hice su rola hace tiempo fue a Caro Quintero, que se la cantamos cuando fuimos a tocar al Reclusorio Norte y estaba él ahí, entonces sí, Sara, Sara, Sara... entonces, los chavos que nos invitaron a hacer la tocada me dijeron: ‘Oye, ahí esta Caro, dice que si no le cantas su rola’, pues sí, ahorita se la cantamos, ya nos la aventamos”, recalcó.

Alex y Chela Lora asistieron como padrinos al estreno de la obra “El Diablo Tiene Otros Datos: Ahí Te Va La Morena”, en el Teatro Tepeyac.