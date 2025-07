¿Por qué a Cristian Castro le gusta tomar biberón? “Es tan normal”, ha dicho

Si hay un cantante mexicano a quien no le importa en lo absoluto el “qué dirán”, es Cristian Castro. El famoso intérprete, hijo de la legendaria Verónica Castro, desde hace varios años se ha caracterizado por hablar abiertamente de sus aspectos más excéntricos y opiniones sin filtro.

Uno de los datos sobre el cantante de “Azul” que más ha causado asombro es su costumbre por usar biberón. Y no se trata de ningún rumor, pues el mismo Cristian lo ha confirmado en varias ocasiones. Recientemente este tema resurgió en redes sociales y te contamos más al respecto.

Cristian Castro toma biberón de adulto, por esta razón

La primera persona que confirmó esta información fue la modelo paraguaya Gabriela Bo, quien estuvo casada con Cristian Castro entre 2003 y 2004. Fue durante una entrevista televisiva, en 2018, que le preguntaron directamente si los rumores eran ciertos.

En un principio Gabriela no dio detalles y confirmó el rumor con una sonrisa pero, cuando le cuestionaron si ella le preparaba el biberón a su exesposo, aclaró que esa tarea la hacía una empleada doméstica. Según la modelo, Cristian tenía en casa un vaso pequeño con un chupón.

Después de aquella entrevista, el cantante ha confirmado con diversos medios que todo es cierto. Durante un enlace telefónico en vivo con un programa argentino, Cristian dijo: “te juro que yo no entiendo por qué les trauma tanto lo del biberón, es algo tan normal”. Luego defendió la comodidad que implica estar acostado en la cama viendo la televisión y elegir una mamila para tomar una bebida en lugar de tomar de un vaso.

Cristian Castro ha ido más allá e incluso ha propuesto, de broma, la idea de lanzar una línea de biberón para adultos. También ha demostrado en televisión, con un biberón de utilería, cómo lo utiliza.

Esta costumbre se alinea perfectamente con otras declaraciones que ha hecho Cristian, como su desprecio hacia la vida adulta. “No me gusta ser adulto, no me divirtió crecer”, dice en un clip viral que incluso se ha vuelto meme.

