Alex Marín anuncia que se divorciará de su esposa y sus dos novias

Bien dicen que el amor no dura para siempre y eso cada vez nos queda más claro gracias a matrimonios que de buenas a primeras terminan, el claro ejemplo de esto es Alex Marín, quien a través de un video anunció su separación de su esposa Mía Marín, esto tras 12 años de matrimonio.

Alex Marín es un actor de películas para adultos, al igual que su esposa; sin embargo, en días pasados dio a conocer que actualmente tiene siete novias, pero también reveló entre lágrimas que se encuentra en proceso de divorcio.

¿Cómo anunció su separación?

Alex Marín ha sido cancelado en redes sociales en diversas ocasiones; sin embargo, recurrió a su cuenta de Facebook para compartir un video en el que reveló el difícil momento que está pasando, pues se encuentra en proceso de divorcio de su esposa Mía Marín, además anunció el final de su noviazgo poliamoroso con Giselle Montes y Yamileth Ramírez.

En un video que dura poco más de 7 minutos y que fue titulado como “Adiós a mis 3 novias”, Alex Marín relata las razones por las que terminó su noviazgo con Giselle Montes y Yamileth Ramírez, además del por qué de su divorcio con Yajayra Guadalupe, nombre real de Mía Marín.

¿Por qué terminaron sus noviazgos?

El actor de películas para adultos relató que su relación con Yamileth Ramírez llegó a su fin porque ella decidió tener un nuevo novio. Cabe mencionar que actualmente sostiene una relación estable, motivo por el que decidió dar por terminado su romance con Alex.

Mismo caso el de Giselle Montes, con quien Alex Marín tiene una hija, ya que la actriz decidió tener una relación estable, algo a lo que el histrión se niega, por lo que ella decidió abandonar el domicilio en el que todos vivían juntos.

¿Qué dijo sobre su divorcio? No conforme con haber terminado con sus noviazgos, Alex Marín contó que está en proceso de divorcio de su esposa, Mía Marín, con quien llevaba 12 años de casados.





“Actualmente no estamos divorciando, estamos en pláticas de divorcio y no pasa nada… me siento triste, lloro algunas veces que veo cosas de ella, pues obvio fueron doce años, tenemos historia”, dijo entre lágrimas.

Por último, Alex Marín les agradeció a sus exparejas por el tiempo que compartieron y le pidió a sus seguidores que respetaran su separación. Sin embargo, señaló que pronto presentará a sus actuales parejas, pues seguirá teniendo siete novias.

