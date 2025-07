⁠⁠Oasis sorprende en Cardiff con emotivo tributo a Diogo Jota durante su concierto

El regreso de Oasis a los escenarios después de más de 15 años de ausencia fue un evento histórico por sí mismo. Pero nadie esperaba que la banda británica, encabezada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, convirtiera su primer concierto de reunión en un homenaje inolvidable.

Durante su presentación en el Principality Stadium de Cardiff, Oasis rindió tributo al futbolista portugués Diogo Jota, recientemente fallecido, y el momento dejó al público entre lágrimas y aplausos.

¿Cómo fue el homenaje de Oasis a Diogo Jota?

El tributo ocurrió durante uno de los temas más icónicos del grupo: Live Forever. En medio de los acordes de esta canción que ya de por sí toca fibras emocionales, las pantallas del estadio proyectaron una imagen de Diogo Jota portando el dorsal 20 del Liverpool FC.

La reacción de la multitud congregada en el estadio fue inmediata: vítores, aplausos y ovaciones llenaron el recinto en un acto de respeto colectivo.

“You and I are gonna live forever” resonó mientras la espalda del delantero aparecía en lo alto, generando uno de los momentos más emotivos de la noche. Pese a ser fans del Manchester City, los Gallagher demostraron que la música —y el duelo— trascienden camisetas y rivalidades deportivas.

¿Qué otros homenajes ha recibido Diogo Jota tras su fallecimiento?

Antes del gesto de Oasis, la banda Cast, también originaria de Liverpool, dedicó la canción Walkaway al jugador y su hermano. En paralelo, las muestras de cariño han llegado desde todas partes: en Anfield, casa del Liverpool, los fans han colocado flores, camisetas y cartas frente a una improvisada capilla con el nombre de Diogo.

En Portugal, cientos de personas se han reunido para darle el último adiós en su país natal. Incluso partidos recientes como Fluminense vs. Al Hilal en el Mundial de Clubes, y Portugal vs. España en la Euro Femenina, han iniciado con minutos de silencio o mensajes de homenaje.

¿Qué representa este momento para Oasis y sus fans?

La reunión de Oasis ya venía cargada de nostalgia, pero el gesto hacia Diogo Jota la convirtió en algo aún más poderoso. La banda, que no compartía escenario desde 2009, logró fusionar dos mundos —el del fútbol y la música— para recordar a un jugador que, con apenas 28 años, dejó una huella imborrable.

Con una gira mundial completamente agotada, los Gallagher han regresado con fuerza, y este concierto en Gales ya es parte de la historia. No solo por el setlist, ni por el reencuentro... sino porque, por un instante, Live Forever no fue solo una canción: fue una promesa compartida.