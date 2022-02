Alex Tienda graba bombardeo de Rusia desde hotel en Ucrania. (VIDEO)

Fue a través de sus historias de Instagram, donde el youtuber mexicano Alex Tienda compartió una serie de videos donde relató cómo vivió el inicio del bombardeo de Rusia en Ucrania, desde su hotel.

El infuencer grabó el fuego en el cielo que se pudo apreciar durante el inicio de la operación militar por parte de Rusia.

“Amigos, ya están atacando aquí. Acaban de atacar aquí en la ciudad en la que estoy. Están bombardeando. Ya están… se escuchan ya disparos aquí, cerca de la ciudad y se escucharon dos explosiones ahorita”, narra el youtuber en uno de sus videos.

Alex Tienda contó que se refugió en un sótano con corresponsales de medios de comunicación de todo el mundo, desde el que reportó que escuchó las estruendosas explosiones.

“Solo quiero dejar muy en claro… Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión… Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo”, tuiteó el arriesgado creador de contenido.

Alex Tienda reportando desde las historias de Instagram el ataque que se está viviendo en Kiev, Ucrania



Putin OTAN Ukraine Ataque Biden USA pic.twitter.com/QIjaGmLe3s — Fonseca Perez (@FonsecaPerezVe) February 24, 2022

¿Quién es Alex Tienda?

Es un youtuber mexicano que empezó a crear contenido en la plataforma desde el año 2006, pero recientemente cambió radicalmente su contenido para relacionarlo a un plano más social y político.

Desde que se veía venir el ataque de Rusia a Ucrania, Tienda informó en sus redes sociales que estaba iniciando los trámites para poder viajar lo más antes posible al país gobernado por Volodímir Zelenski.

Alex comparte lo que la población está viviendo y el miedo que se siente en las calles, incluso logró grabar un video uno de los primeros bombardeos en la zona de guerra.

