Alexa Parra responde a través de Sergio Mayer a denuncia en su contra.

Sergio Mayer reveló cómo fue la reacción de Alexa Parra tras ser denunciada por posible falsedad de declaraciones. A través de su reciente encuentro con la prensa, el actor confesó que platicó con la hija de Héctor “N” y Ginny Hoffman en días anteriores.

“Le pregunté que si le había llegado una notificación porque ahora la están denunciando por falsedad de declaraciones. Tengo bien claro que la estrategia del abogado es desviar la atención, en lugar de estar dedicado a atender el juicio de su cliente y demostrar su inocencia, está metido en dimes y diretes”, expresó el actor a la prensa mexicana.

Te puede interesar: Héctor “N” reacciona a ‘derrota’ ante Ginny Hoffman en caso de abuso.

En otros temas, Sergio Mayer negó que practicó tráfico de influencias en el caso de supuesto abuso sexual de Héctor “N”.

“Ustedes estuvieron presentes cuando yo fui a solicitar el acceso a la carpeta, me lo dieron una o dos semanas después y vi de qué se trataba. Es justamente eso, pero no hay ningún elemento… ni el Ministerio Público ni la Fiscalía me han solicitado”, puntualizó.

El proceso legal de Héctor “N” dio un giro inesperado en días anteriores, pues el equipo legal de Ginny Hoffman desestimó una denuncia a la actriz por supuesta violencia familiar.

José Luis Guerrero, abogado del imputado, reveló a Ventaneando que el fallo a favor de Ginny Hoffman no afecta el proceso de liberación de Héctor “N”.

Sergio Mayer habla sobre la polémica de Ingrid Coronado y Charly López

En otros temas, Sergio Mayer también habla sobre la denuncia que enfrenta Charly López por parte de su ex Ingrid Coronado por supuesta violencia de género.

“Yo prefiero no hablar de ese tema porque no es un tema del que esté autorizado. Además, Charly es mi hermano e Ingrid es mi amiga, no me gustaría opinar. Lo que les deseo es que se arreglen lo más pronto posible”, concluyó.

También te puede interesar: Caso de Héctor “N” da giro inesperado tras comunicado de Ginny Hoffman.