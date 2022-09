Alexis Ayala critica a Carlos Bonavides por fingir infarto en programa de televisión.

Carlos Bonavides generó controversia hace unos días por un video viral en donde se le observa desvanecerse tras supuestamente sufrir un infarto mientras realizaba una dinámica en un programa de televisión; sin embargo, horas después se dio a conocer que todo se trató de una broma y el actor pidió disculpas por lo sucedido.

Alexis Ayala nos dio su opinión del infarto falso de Carlos Bonavides.

El actor que da vida a Huicho Domínguez asistió como invitado a un programa de televisión y durante una dinámica simuló sufrir un paro cardíaco y se desvaneció estrepitosamente, posteriormente, el histrión lamentó lo sucedido y declaró que lo hizo para darles una pequeña lección.

“Antes que nada pido disculpas porque yo jamás me imaginé que el programa tuviera esa difusión, que por las redes tuvieran esa difusión. Mucha gente me ha criticado, la gente sabe que yo soy actor. Hice una broma, pero como ellos hacen bromas muy pesadas, entonces dije ‘les voy a hacer una broma pero que nadie sepa’”, declaró.

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre la broma de Carlos Bonavides? La broma no fue del agrado de los internautas ni de muchas personas del espectáculo, entre ellos, Alexis Alaya, quien hace cuatro años estuvo a pinto de morir debido a un infarto y esto dijo a los micrófonos de Ventaneando.

“Pues mira, Bonavides me merece todo mi respeto, pero yo creo que hay cosas con las que no se puede jugar, finalmente se puede convertir en ahí viene el lobo, no. A veces viene el momento de la verdad y tal vez no te tomen en serio”, declaró.

“Creo que hay que ser respetuosos de las cosas, pero sabemos que los mexicanos tenemos un estilo para bromear pesadón, entonces el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Yo no hubiera hecho una broma así”, añadió.

Asimismo, el actor reveló como se encuentra de salud actualmente y como este suceso lo obligó a modificar su estilo de vida de manera radical.

“Estoy muy bien, de hecho, hoy voy a chequeo con mi cardiólogo, cada seis meses u ocho meses voy a chequeo, además los análisis de sangre me los hice la semana pasada. Trato de comer saludable, trato de hacer ejercicio todos los días, de desvelarme lo menos posible, pero eso no quiere decir que no viva, que no salga, que no me tome una copa de vez en cuando o que no viaje”, puntualizó.

En otros temas, Alexis Ayala que no piensa casarse con su novia con la que recientemente cumplió un año de noviazgo. “Hay que vivir las cosas sin prisa, tenemos un año juntos y vamos a ver qué pasa, la vida es para buscar el sí no importar cuantas veces fracases…”, finalizó.