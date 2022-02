VIDEO: Alfredo Adame presume su título de cinta negra en taekwondo.

Alfredo Adame visitó nuestro foro de Venga la Alegría para presumir sus dotes y su cinta negra en el Taekwondo.

Alfredo Adame es uno de los conductores más polémicos del espectáculo

Alfredo Adame respondió EN EXCLUSIVA a los comentarios de Susan Quintana. Esto fue lo que nos dijo.

Recuérdese que el presentador fue sumamente criticado por sus nulas habilidades para defenderse en la pelea callejera que protagonizó el pasado 25 de enero de 2022.

“¿Y dónde está el Taekwondo?”, expresó un sujeto en los videos virales de la pelea que circularon por internet.

Sobre las críticas, fuertes comentarios y memes en las redes sociales, el exconductor de matutinos confesó a Venga la Alegría que son “burlas tontas”.

“Sacaron un meme donde estaba una escuela de taekwondo y dice ‘clausurada’… hacen burlas tontas”, expresó a VLA.

Alfredo Adame visita Venga la Alegría para presumir sus habilidades en el Taekwondo

Alfredo Adame mostró en exclusiva para Venga la Alegría, qué son las famosas ‘patadas de bicicleta’ que se viralizaron en su pelea de Periférico.

“El cuate me jala y yo caigo… quedo en esta posición. El cuate me quiere empezar a patear y se me viene encima… en ese momento yo hago esto que se llaman ‘patadas de bicicleta’ en las artes marciales. Es una patata noqueadora, la primera se la pego en el mentón, la segunda en el estómago y la tercera en el vientre…”, expresó el presentador mientras mostró su espectáculo en vivo para este programa.

Con su uniforme blanco, tenis deportivos y una cinta negra en la cintura, Alfredo Adame confesó por qué no utilizó sus conocimientos de artes marciales en la pelea de Periférico.

Si tu usas las artes marciales, y por algo lo matas, lo sangras o le causas lesiones, te puedes ir hasta 15 años a la cárcel… es un agravante terrible

En las artes marciales, la primera ley que te enseñan es ‘la victoria no está en la contienda, sino en evitarla’. No se deben de bajar…

