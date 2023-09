Alfredo Adame revela por qué decidió desaparecer del ojo público

Alfredo Adame revela los motivos del por qué estuvo ausente de los reflectores públicos en los últimos tres meses, situación que llamó la atención y preocupación de su hijo Sebastián, quien así lo reveló en una entrevista reciente.

¿Qué dijo Alfredo Adame?

En entrevista reciente exclusiva para Ventaneando, Alfredo Adame dijo que “yo tomé la decisión hace unos tres meses más o menos, de guardarme tres meses. La primera razón es porque yo llegué a lo que llaman ahora Bournout, es una especie de como que se te quema el cerebro y se te quema el cuerpo y se te quema el alma por el uso”.

Alfredo Adame decidió alejarse del ojo público y sabemos la razón

“Yo estaba metido en una vorágine increíble de pleitos y de todo, cosa que yo no provocaba sino que me metían y todo, a mí me llegó como de decaimiento, no de depresión, como de ganas de no hacer muchas cosas, ganas de no relacionarme y esto y lo otro, entonces decidí tomarme este breakout para ponerle atención, primero, lo que más me preocupaba es la casa, ya estaba muy caída, ya estaba muy abandonada desde que me divorcié de esta persona y de su familia”, recalcó.

¿Alfredo Adame le envió un mensaje a su hijo?

Alfredo Adame le envió un mensaje a esas personas que se han preocupado por él, pero no agradeció la preocupación de su hijo Sebastián. “A los que disque eran cercanos míos y que me conocen y que dicen y se preocupan pues no les digo nada, me entiendes, están fuera de mi vida”. sentenció.

¿Qué ha hecho Alfredo Adame? Listo para su reaparición, Adame da la primicia a Ventaneando sobre su lanzamiento como cantante de cumbia, al lado de Iván “El Negro Guapo”, creador del tema “La Cumbia del Mam… El Negro y Adame”.

“Él es productor musical, escribe, crea música y todo ese rollo. Hace cosas muy padres”, agregó.

En una segunda parte, Alfredo Adame mostró la remodelación de su casa, la cual se vino abajo después de que fue hospitalizado. También nos compartió algunas de las modificaciones que le hará al inmueble. Pero llamó la atención que su cuarto de aviones lo convertirá en un estudio de grabación.