Alfredo Adame explota contra Laura Zapata tras insulto a mexicanos.

Laura Zapata generó revuelo en redes sociales, luego de declarar que los mexicanos son huev…, refiriéndose a las personas que reciben algún tipo de ayuda social por parte del Gobierno Federal. Esto no gustó nada al público y tampoco a algunos famosos, entre ellos Alfredo Adame.

¿Alfredo Adame se encuentra en la mira del SAT? ¿Qué fue lo que hizo?

Las palabras de Zapata desataron el enojo de Alfredo Dame, quien compartió su opinión al respecto y desató una nueva polémica. Durante la emisión de este viernes de nuestro programa Venga La Alegría, el también conductor se pronunció sobre la grave afirmación de la villana de telenovelas.

¿Qué dijo Alfredo Adame? El polémico y siempre controvertido actor no se quedó callado y sin más arremetió contra Laura Zapata por declarar que los mexicanos son unos “huev…, de estira la mano” y aseveró que prefiere que sean “huev…” a que tengan algún tipo de adicción o se “auto secuestren”, en referencia al delito del que fue víctima la actriz.

“No la comparto. Yo prefiero a que sean huev… a que sean alcohólicos, sean drogadictos y se auto secuestren. Con esa señora (Laura Zapata) no comparto nada. Me tiene sin cuidado lo que diga”, declaró.

Cabe recordar que Adame no fue el único que se pronunció contra la actriz, también lo hizo Yolanda Andrade, por ello, no dudó en mostrarle su apoyo a la conductora. “Amo a Yolanda Andrade. A la otra señora no la quiero por su comportamiento”, añadió.

Adame se ha caracterizado por ser un personaje polémico, de ahí que tenga conflictos con sus archirrivales Carlos Trejo y El Rey Grupero, además de su expareja Magaly Chávez, quien declaró hace poco que el histrión no la deja en paz y le sigue enviando mensajes

Esto dijo Yolanda Andrade

Después de las controvertidas palabras de Laura Zapata, Andrade explotó contra la villana al revelar que no eran “huev…” y de paso le recordó que ella recibía una mesada de su hermana Thalía.