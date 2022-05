VIDEO: Hijo de Alfredo Adame está dispuesto a una reconciliación.

Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! está cambiando la vida de los participantes, incluyendo la de Alfredo Adame y su sensible relación con sus hijos Sebastián, Diego y Alejandro.

Alfredo Adame lanza fuerte mensaje en Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!

El día de ayer, el conductor rompió en llano en nuestro reality show , pues recordó a sus hijos y se dijo dispuesto a una reconciliación al borde de las lágrimas.

En exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría, su hijo Sebastián también se dijo listo para resolver las diferencias con su papá.

“Se siente bonito porque han sido dos años de estar con miedo. Nunca hubo el problema de que mi mamá nos alienara de él o que dijimos que era un mal padre, yo sabía que él estaba trabajando y nos estaba dando la mejor vida que él podía. No significa que nunca le reconocí lo que hizo”, dijo el joven a este programa.

“Después del divorcio, yo lo fui a ver, salíamos a comer cada domingo con él. Si está cambiando y si está aceptando, obviamente tengo ganas de reconciliarme. No sabes la paz que sería y evitar que siga atacando. Si quiere retomar la relación, pues súper bienvenido. Fueron cosas feas que dijo públicamente”, continuó.

Sebastián manda mensaje a la novia de Alfredo Adame

La relación sentimental que sostienen Alfredo y Magaly Chávez está cambiando la vida del conductor, así que Sebastián Adame no impedirá el romance.

“Hace mucho que no lo veía así de vulnerable, me alegra que esté cambiando y trabajando en esas cosas. No tengo el placer de conocer a Magaly, pero he visto que sí lo está cambiando bastante. Si está cambiando, eso me alegra bastante y que quiera mejorar está excelente, me gustaría que siguieran”, declaró.

“Esperaremos a que acabe el programa para que regrese y a ver qué sucede. A nadie le gusta estar peleado con su papá. Me da un aire de cambio y me pone contento. Que haya paz eso es lo más importante”, concluyó.

