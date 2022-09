Alfredo Adame asegura que Magaly Chávez es una mujer transexual, ella responde.

Alfredo Adame se ha convertido en un personaje polémico y controvertido que constantemente se ve envuelto en pleitos mediáticos, siendo los más recientes los que protagonizó con Carlos Trejo, Rey Grupero, Laura Zapata y Magaly Chávez.

¿Alfredo Adame se encuentra en la mira del SAT? ¿Qué fue lo que hizo?

La enemistad entre Adame y Carlos Trejo es bastante añeja y a lo largo del tiempo ambos han protagonizado innumerables peleas, pero no es el único con el que tiene conflictos. El Rey Grupero también ha externado su odio hasta el histrión y hace poco colgó una manta a las afueras de la casa del conductor.

Contra Laura Zapata arremetió hace poco después de que la hermana de Thalía asegurara que los mexicanos son unos “hue…”, a lo que Adame respondió que no comparte esa idea, aunque él prefiere que sean hue… a que sean alcohólicos, drogadictos o se auto secuestren.

Sin embargo, sus pleitos con Magaly Chávez, quien fuera su expareja, siguen dando de qué hablar, no solo porque supuestamente la exenamorándonos lo traicionó con su archirrival Carlos Trejo, cosa que no es cierto, sino porque de acuerdo con Chávez, Adame no la deja en paz y ha estado acosándola.

Un nuevo capitulo se ha escrito en torno a la rivalidad entre la expareja después de que Alfredo Adame asegurara que Magaly Chávez es una mujer transexual, algo que no lo ha dejado muy bien parado a él.

Te puede interesar: Alfredo Adame explota contra Laura Zapata tras insulto a mexicanos.

¿Qué dijo Magaly Chávez al respecto? Magaly Chávez no se quedó callada y así le respondió al actor: “Yo si soy 100% mujer, obviamente creo que el señor lo dice porque pues nunca le di nada, entonces yo creo que eso se llama más ardides, eso es ser ardilla porque pues oye, imagínate, ya no tiene de qué hablar y ahora ya está inventándome a mí”.

Asimismo, Chávez señaló que los comentarios de Adame ya la tienen sin cuidado y únicamente hay que seguirle la corriente o de lo contrario jamás terminarán los comentarios de Alfredo.

“Ya hay que seguirle la corriente porque el señor nunca va a acabar, el señor siempre va a seguir hablando y desgraciadamente no concuerda el cerebro con lo que dice, abre nada más la boca por decir. Que el señor de ser actor y conductor ahora sea la burla de todo México”, añadió.

Por último, Magaly Chávez declaró que no le enojan los comentarios de su ex y solo toma las cosas de quien vienen. “A mí ya no me interesa, viniendo de ese señor ya todo es falso, o sea, cero credibilidad, puras notas falsas con él, mejor no me meto en eso y ya no le hago caso y trabajando se pasa rápido”.

¿Qué dijo Adame que desató el enojo de Magaly?

El conductor dijo que en una ocasión Magaly le pidió unas tollas femeninas, mismas que no usó, por ello, le preguntó por qué no las había usado, a lo que Chávez respondió que ya no habían sido necesarias. Adame agregó que Chávez nunca le habló de su ginecólogo ni nada nada, por lo que puso en duda la sexualidad de su expareja.