“Me agarraron entre 3": Alfredo Adame asegura que no perdió la pelea.

Alfredo Adame volvió a acaparar los reflectores después de protagonizar tremenda pelea en plena vía pública. Los hechos ocurrieron sobre calzada de Tlalpan a la altura de la Colonia Espartaco, en la alcaldía Coyoacán.

Alfredo Adame explica qué necesitará para que sane su ojo tras golpes.

Esta es la segunda vez que el actor se agarra a golpes en la calle, anteriormente hizo lo propio sobre la lateral de Periférico Sur, muy cerca de su casa. En aquella ocasión, Adame se peleó con un hombre, una joven y hasta un niña.

Te puede interesar: Alfredo Adame se pronuncia tras protagonizar pelea en la calle.

¿Por qué surgió la pelea de Alfredo Adame? La pelea quedó registrada en diversos videos que los internautas se encargaron de compartir en redes sociales. En las imágenes se ve al conductor cruzando la calle mientras un hombre lo sigue y de pronto se agarran a golpes.

Tras lo sucedido, Adame reveló que el incidente se originó porque el sujeto que lo golpeó argumentaba que le pegó a su carro, cosa que el conductor negó en todo momento. Posteriormente, el histrión le ofreció mil pesos al hombre para que reparara el supuesto golpe, pero él se negó.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Alfredo Adame fue golpeado afuera de su casa.

Acto seguido, Alfredo Adame le sugirió que se orillaran para revisarlo, pero el hombre sacó un tubo de su auto y se portó muy agresivo con él. “Le digo ‘mira hermano el mío está más bajo, es un BMW, está más bajo que el que traía, no le pude haber hecho yo eso. ¿Crees que con mil pesos lo arregles?’ Pues que no, eso sale más caro, entonces le dije vámonos a orillarnos y ahí ya detallamos, yo llevo prisa”, declaró.

@_alfredoadame otra vez hizo de las suyas, y le abrieron la cabeza, después de un altercado con otro automovilista.

¿Y las patadas de bicicleta?

¡Hasta cuándo, Adame, hasta cuándo! pic.twitter.com/6DCjJKs1vY — JUAN ENRIQUE SANCHEZ (@JUANQUIQUESG) February 2, 2023

¿Alfredo Adame no perdió la pelea?

Luego de orillarse, Adame señaló que el otro conductor se puso agresivo y agarró un tubo, ante esto, el actor también tomó un tubo de su vehículo y golpeó al sujeto. “Cuando me bajo, muy agresivo el cuate y le dije: ‘mira cuate acepta los mil pesos, ya necesito irme’, y de repente saca un tubo, entonces hago lo mismo y lo agarro tubazos, le metí cuatro, pero llegan otro tres y me agarran entre todos. Así no. Llega otro cuate y me dice, ‘cálmate Alfredo, ya lo tundiste’; se acercan otros dos, se hace una bolita y me voy”, sentenció.

También te puede interesar: VIDEOS muestran brutal golpiza que sufrió Alfredo Adame en la calle.

De acuerdo con la versión de Alfredo Adame, él ganó la pelea mientras fue 1 vs. 1, pero cuando intervinieron los otros dos sujetos la cosa cambió y se llevó la peor parte.

Alfredo Adame vuelve a pelear en la calle… y le volvieron a dar volvieron a dar una paliza 🤺🤹🏻‍♀️ pic.twitter.com/DdKdFnSO3M — PrensaCallejera (@PrensaCallejera) February 2, 2023

¿Alfredo Adame ingresó al hospital?

El actor reveló que acudió al hospital para recibir atención médica: “En este momento me encuentro en Villahermosa, Tabasco, en compañía de mi publirrelacionista Rodrigo Fragoso. Hace unos momentos fui atendido en un hospital y estoy recibiendo la atención médica correspondiente.