¿No puedes dormir con el calor? Estas 6 plantas ayudan a conciliar el sueño en verano

Entre el calor que no da tregua, las ventanas abiertas que dejan pasar hasta el mínimo ruido (y mosquitos) y el sol que se despide cada vez más tarde… a veces simplemente no se puede conciliar el sueño. Y no es que uno sea dramático: en serio, el cuerpo lo resiente.

Cuando hay tanta luz por la noche, el cerebro no produce bien la melatonina, esa hormona que regula el sueño. Y si a eso se le suma el bochorno, las desveladas están servidas.

Dormir bien no es solo placer, es salud. Pero cuando el insomnio estacional se instala, todo se complica: falta de energía, irritabilidad, nula concentración... Por suerte, existen formas naturales de ayudarle al cuerpo a relajarse. Y sí, algunas plantas pueden ser tus mejores aliadas.

¿Qué plantas ayudan a dormir mejor cuando hace calor?

De acuerdo a datos de la European Medicines Agency (EMA), son seis plantitas que, por su efecto relajante, pueden ayudarte a dormir como se debe sin recurrir a nada artificial. Tómalas en infusión antes de acostarte y verás cómo mejora la cosa:



Lavanda

No solo huele rico: también tiene propiedades calmantes. Se usa en infusión, en aceite esencial o incluso rociada sobre la almohada. Cero drama, solo relax .

Famosísima por una razón. Ayuda a calmar la mente, relajar el cuerpo y no te deja zombie al día siguiente.

También llamada toronjil. Es suave, huele delicioso y sirve tanto para calmar la ansiedad como para echar una buena pestaña.

La de toda la vida. Una tacita de tila antes de dormir y parece que todo se acomoda. Ideal para cuando el calor altera los nervios.

Perfecta si la mente anda acelerada. Ayuda a bajar las revoluciones y facilita un sueño más profundo.

Tiene un efecto sedante natural. No es adictiva ni pesada, y se ha usado desde hace mucho en la medicina popular para combatir el insomnio.

¿Cómo usarlas para que realmente funcionen?

Lo más sencillo es prepararlas en infusión, justo antes de dormir. También existen en cápsulas o aceites esenciales, pero si es la primera vez que las usas, lo mejor es empezar con el té. Eso sí, siempre vale la pena consultar con un especialista si hay otros tratamientos de por medio.

Estas plantas no hacen milagros, pero en noches calurosas pueden ser un respiro. Y a veces, una taza caliente de té antes de dormir es justo lo que el cuerpo y la mente necesitaban para desconectarse.