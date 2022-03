Alfredo Adame explota contra Omar Chaparro tras burlas y memes.

Alfredo Adame tiene un nuevo rival en el mundo del espectáculo, luego de que Omar Chaparro asegurara que el presentador “no es cinta negra” en una entrevista con la prensa.

¡Alfredo Adame de nuevo al cuadrilátero! Un conductor estadounidense retó al personaje mexicano en televisión.

Aunque el comediante sabe que Alfredo Adame es un “genio” para manejar a los medios, también considera que sus conocimientos de artes marciales son nulos.

Lo único que te puedo decir es que es un genio de cómo maneja a los medios, ahora sí, cualquier persona que sabe artes marciales, ve a alguien, tiene un conocimiento y se da cuenta realmente sí sabe o no. Yo te puedo asegurar que no es cinta negra

Por si fuera poco, Omar Chaparro ha compartido memes de Alfredo Adame junto a supuestos amigos como Bruce Lee y Chuck Norris.

Alfredo Adame se la va la yugular a Omar Chaparro

Luego de los polémicos comentarios de Omar Chaparro, Alfredo Adame enfrentó al conductor con contundentes palabras en los medios de comunicación mexicanos.

“Muchos son como el entrenadorcillo de las estrellas que dijo que no existían, refiriéndose a las patadas de bicicleta. Que yo no era cinta negra, igual que el mequetrefe este de Omar Chaparro que dijo que yo no era cinta negra y todo ese rollo”, expresó Alfredo Adame.

“El éxito envenena”, continuó el presentador mexicano, asegurando que su popularidad molesta al medio del espectáculo.

Por último, Alfredo Adame mandó un contundente mensaje a Omar Chaparro.

Es que este ‘enanete’, igual que Chumel Torres, igual que infante, todos estos enanentes son acomplejados

Alfredo Adame se volvió tendencia a principios de este año 2022, pues protagonizó una pelea callejera con una familia mexicana.

El presentador hizo uso de sus “conocimientos en artes marciales”, aunque los internautas criticaron su inusual forma de pelear y de realizar sus populares patadas de bicicleta.

