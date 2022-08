¿Otra polémica? Alfredo Adame revela si tiene problemas con Hacienda.

Alfredo Adame se ha caracterizado por ser un personaje controvertido y que constantemente se ve envuelto en polémicas, siendo las más recientes las protagonizadas con Carlos Trejo, Magaly Chávez y El Rey Grupero.

¿Alfredo Adame se encuentra en la mira del SAT? ¿Qué fue lo que hizo?

La enemistad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ya es bastante añeja (17 años) y a lo largo de este tiempo ambos ha protagonizado innumerables peleas, pero no es el único enemigo del también conductor. El Rey Grupero también ha externado su odio hacia el histrión y hace poco colgó una manta a las afueras de la casa de Adame, ofreciendo servicios como clases de karate y de Dj.

No obstante, en el plano sentimental también ha dado de qué hablar, sobre todo desde que terminó su relación con Magaly Chávez, quien a últimas fechas ha denunciado que el actor no ha dejado de acosarla y le pidió que la deje en paz.

¿Alfredo Adame tiene problemas con el SAT? En exclusiva para Ventaneando, Alfredo Adame negó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo esté persiguiendo por una falta que cometió hace casi tres años y que fue de carácter administrativo ya que realizó un cambio de domicilio que desafortunadamente no fue debidamente verificado por la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).

Te puede interesar: Magaly Chávez asegura que Alfredo Adame la acosa.

Cabe recordar que debido a esto fue vinculado a proceso; sin embargo, una vez que cubrió la multa quedó libre de cualquier controversia, pero ante nuestras cámaras reveló lo que originó este problema.

“En 2019, por consejo de mi abogado, perdón de mi contador, me dice: ‘hay que actualizar el domicilio fiscal’ y después de un año y medio me llega una notificación de un juzgado donde el Ministerio Público y el departamento jurídico del SAT me reclaman o me denuncian que yo había dado un domicilio que no existía”, declaró.

“Esta casa es la casa de la mamá del contador, en la calle de Horacio Nelson y luego, el contador del lado derecho hizo una pared e hizo un despacho fiscal, el número 2, para trabajar él ahí, y luego, del lado izquierdo, que es el portón del garage y todo este rollo, es por donde atiende la señora y entras a la casa de la señora”, añadió.

Por último, el conductor reveló que se amparó para que la autoridad pertinente revisara si estaba bien o no el cambio de domicilio y al final llegaron a un arreglo con el Ministerio Público y con el SAT, por lo que terminó pagando una multa de más de tres mil pesos y ahí terminó el asunto.