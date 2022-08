Magaly Chávez asegura que Alfredo Adame la acosa.

Magaly Chávez ha estado en el ojo del huracán desde que terminó su romance con Alfredo Adame, quien resultó ganador del reality Soy famoso, ¡sácame de aquí!, pues hace poco apareció en redes sociales al lado de Carlos Trejo, archirrival del conductor.

Alfredo Adame reaccionó a la broma que hizo Rey Grupero en su casa.

Adame y Chávez tuvieron una fugaz relación; sin embargo, las cosas entre ambos no terminaron de la mejor forma, incluso, Magaly le pidió al también actor que la dejara en paz después de que su ex se burlara de ella: “Ya supérame, señor!!! O ya no tiene de otra cosa que hablar? Alguna pelíta por ahí??? No? Ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama jajajaja”, dijo la influencer.

Después de aparecer junto a Carlos Trejo, Alfredo Adame no se quedó callado y reaccionó a la publicación con el siguiente comentario: “Jajajajajajaja se recibe cascajo”.

¿Cómo reaccionó Magaly Chávez? Recientemente la exenamorándonos dijo a Venga La Alegría que si el actor no deja de despotricar contra ella tomará cartas en el asunto y lo denunciará ante las autoridades.

“Claro, por supuesto, porque mira ya uno le habla amablemente, se le pide esto, ¿al rato qué va a ser? Entonces, no es que tema por mi vida, o sea, no es algo que creo se atreva el señor a hacerme, pero con tanta cosa yo creo que ya llenas el vasito”, declaró.

Sin embargo, la guapa influencer también declaró que Adame la sigue acosando. “Se lo puse por mensaje porque el que no me ha olvidado es él, me ha escrito por WhatsApp y le pongo: ‘señor, por favor deje de acosarme’ y lo único que hizo fue reírse”, añadió.

Así mismo, declaró que Adame no la ha superado y dejó muy en claro que no tienen ningún amorío con Carlos Trejo después de que se filtrara una fotografía en redes sociales.

“Esta foto, de verdad yo nunca pensé que tuviera tanta polémica, una, porque el señor me lo pidió muy educadamente saliendo de una entrevista que nos hicieron a los dos, yo no sabía que el señor iba a ir, él no sabía que yo iba a ir fue una sorpresa para los dos, al encontrarnos ahí yo desde luego le dije ‘oiga señor, yo no tengo nada contra usted, si usted tiene problemas o tuvo problemas con mi expareja yo no tengo nada que ver”, aseveró.

Por último, declaró que le llegaron muchas capturas preguntándole si tenía algo que ver con Carlos Trejo, pero reveló que no y que por ahora no tiene proyectos con el ‘Cazafantasmas’ y que incluso el día de la fotografía él iba con su esposa.