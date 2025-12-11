5 ideas de menús completos para la cena de Navidad 2025

Si te toca llevar la cena de Nochebuena y no sabes que hacer, pues te tenemos unas recomendaciones que son ideales. Con estas 5 ideas de menús vas a tener tu comida de Navidad lista para compartir en familia.

¿Qué menús puedes realizar en Navidad?

Menú tradicional de pavo

Este es uno de los menús más clásicos que hay. El pavo asad o es perfecto cuando son muchos los invitados, además puede que queden restos para disfrutar al otro día.

Para acompañarlo puedes servir mariscos en al gusto de la familia. También debes tener en cuenta las guarniciones y el postre.

Menú tradicional de pescado al horno

En este caso te recomendamos que el aperitivo sean bombones crocantes de foie y almendras, como también bocados enrollados en pizza. Para la entrada te recomendamos vasitos de aguacate y langostinos.

Como plato principal opta por la lubina a la sal que es un gran menú. El postre puede ser turrones caseros.

Menú tradicional de asado de carne

Otra opción es este menú que cuenta con aperitivos de brochetas de rape y tomatitos. Después sigue con un consomé navideño, un caldo bien concentrado con todo el sabor de la Navidad es perfecto para entonarnos antes de pasar al plato principal.

El asado es un infaltable.|Canva

El plato principal por supuesto es el asado con carne roast beef. El postre debería ser árbol de navidad de hojaldre y Nutella el postre que hará felices a todos.

Menú tradicional de cordero asado

En esta opción se comienza con unos pinchos de pechuga de pollo con salsa pesto y tomate seco mientras todos se van sentando. Para la entrada inclínate por una crema de carabineros.

La entrada es el cordero asado y como postre turrón duro.

Menú tradicional con pularda rellena

Por último, tenemos este menú que incluye aperitivos como hojaldres de salmón y espárragos trigueros. Continúa con ensalada Waldorf, para el plato principal una palurda rellena.

En cuanto al postre opta por una mousse de crema de orujo. Sin dudas estas opciones son ideales para tu cena de Navidad.

