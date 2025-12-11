Andrea Magaña IMPACTA Instagram: presume “pierna para Navidad’” y enloquece a los fans de Exatlón México

La ex atleta de Exatlón México, Andrea Magaña, volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de publicar un video desde su cuenta personal de Instagram, junto a la frase: “Me dijo que le gustaba cenar pierna en Navidad. Y aquí andamos haciendo la cena navideña ya”, provocando más de una reacción entre sus seguidores.

El video de Andrea Magaña que rompió el gym (y las redes)

Dentro del clip podemos observar a Magaña entrenando en el gimnasio, realizando ejercicio de pierna con peso, demostrando no solo su gran físico, sino su dominio de la técnica y su pasión por el deporte y la vida sana. Magaña es reconocida dentro del mundo fitness como una atleta que promueve el esfuerzo físico, la técnica y el amor por la activación de todo el cuerpo.

Los fans han destacado el tono divertido y hasta sensual en que Magaña compartió el reel, combinando energía deportiva con un toque de humor que terminó desatando más de una sonrisa, recordando a todos sus seguidores que la vida no solo se trata de esfuerzo, sino de tomar las cosas con simpatía.

¿Qué ha pasado con Andrea Magaña?

Recordemos que Andrea Magaña es una atleta mexicana, que destacó en Exatlón México: El Ascenso, por su disciplina, carisma y fortaleza al enfrentarse a cada uno de los retos que la competencia le ponía de frente. Hoy en día, Andrea se mantiene como una atleta comprometida en impulsar el deporte, motivando día a día a sus cientos de seguidores en redes sociales.

Andrea Magaña: Disciplina que trasciende el reality

A pesar de que la novena temporada de Exatlón México se encuentra en uno de sus puntos más altos, los fans de Andrea no pierden la esperanza de verla de nuevo portando los colores de alguna de las escuadras del Exatlón México, ya sea dentro de esta temporada o en alguna que esté por venir.