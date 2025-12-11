Vanessa Guzmán rompe el silencio: así afectó a su hijo el tiroteo ocurrido dentro de su casa en EE.UU.

Vanessa Guzmán aclaró que su casa, la cual está ubicada en El Paso, Texas, fue alcanzada por varios disparos durante una balacera mientras su hijo Joseuberto estaba dentro. Afortunadamente, confirmó que ninguno resultó herido y que no se trató de un atentado directo. El incidente, que generó preocupación entre fans y medios, ocurrió hace unos días y ya está bajo investigación de las autoridades estadounidenses.

Vanessa Guzmán confirma el tiroteo en su casa: ¿qué pasó realmente?

La actriz relató en una entrevista que se enteró de lo sucedido mientras se encontraba en México viajando para un evento. Aseguró que cuando supo la noticia se llevó “un susto muy grande”, especialmente porque su hijo de 25 años se encontraba ahí y vivió el espantoso momento sin compañía.

¿Cómo afectó el tiroteo a su hijo?

De acuerdo con un reporte realizado por un periodista, el joven estaba solo cuando escuchó múltiples detonaciones y lo primero que hizo fue lanzarse al piso para protegerse. El evento fue tan cerca de su hogar que incluso los proyectiles lograron atravesar una de las paredes de la vivienda.

Aunque su hijo, físicamente, salió ileso, la experiencia lo dejó muy afectado, según se dio a conocer. El comunicado que emitió Vanessa confirma que ambos están bien, pero reconoce que la situación fue bastante alarmante y que prefieren no ofrecer más detalles hasta que concluya la investigación oficial.

¿De dónde provinieron los disparos?

Una de las teorías apunta a un vecino que supuestamente trabaja con armas y que, al limpiarlas, pudo haber accionado una por error. Sin embargo, aún no hay información oficial que lo confirme, pues las autoridades aún no han determinado la causa ni han identificado al responsable.

El equipo de la actriz dejó claro que no hay evidencia de que alguien haya querido dañar a la familia.

Vanessa Guzmán se enteró estando en México

La actriz recibió la llamada justo antes de la ceremonia de los Premios ALMA. En ese momento, se le notaba visiblemente afectada, explicó ante la prensa que prefería no profundizar hasta tener más información, pero aseguró: “Gracias a Dios, todo está bien”.

Por el momento solo queda estar al pendiente de lo que revelen las autoridades. Afortunadamente, no hubo lesionados y este incidente fue un caso aislado que no se va a volver a repetir.

También te puede interesar: ¿Te toca llevar el postre en Navidad? Prepara un mini pastel de chocolate y amaranto en menos de 30 minutos